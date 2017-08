Les 3 articles féministes à lire cette semaine #14

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

Vuelta : le baiser des hôtesses aux vainqueurs bientôt supprimé ?

Temps de lecture : 3 minutes

À la fin des courses de vélo, il est coutume que les vainqueurs se voient accorder un baiser par “les hôtesses”. Pratique dégradante pour les femmes ? Question rhétorique… En Espagne, à l’occasion de la Vuelta (tour de vélo du pays), des associations féministes se sont attaquées au problème

L'article de Yahoo Sport

Femmes pirates : personnages hors du commun pour destins hors du commun

Temps de lecture : 10 minutes

Les femmes sont les plus grandes oubliées de l’Histoire. Êtes-vous capables de me citer une femme pirate ? Cet article dresse le portrait de femmes extraordinaires qui ont eu une vie on ne peut plus surprenante. “Les destins de ces femmes, impitoyables, effrayantes, bouleversantes, montrent que la violence n’est pas exclusive aux hommes, ni la soif d’aventure, ni la piraterie tout simplement !”

L'article de Berthine

Comment est née l'idée qu'il fallait être mince pour être belle ?

Temps de lecture : 5 minutes

Alors que l’été bat son plein, force est de constater que le diktat de la minceur a encore de beaux jours devant lui. Les couvertures des magazines “féminins” sont unanimes : il FAUT perdre des kilos pour être BELLE. Mais d’où vient cette idée ? Comment est née cette culpabilisation permanente de la femme et de son corps qui ne serait pas “assez” (maigre, musclé, mince, dessiné, bronzé…) ? Du camouflage à l’intervention alimentaire, cet article revient sur l’évolution des injonctions depuis les années 1930, aux États-Unis, puis en France...

L'article de France Inter