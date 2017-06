Les 3 articles féministes à lire cette semaine #5

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

La bonne féministe est à abattre

Temps de lecture : 10 minutes

Être féministe aujourd’hui, c’est quoi ? Selon un récent article de Glamour, il y aurait deux sortes de féministes. Celles qui sont tolérées… et celles qui feraient mieux de rester chez elles. Comment peut-on encore tenir de tels discours en 2017 ? Nicki Frost nous rappelle point par point en quoi être féministe aujourd’hui c’est simplement être qui on veut.

https://jesuisfeministe.com/2017/05/15/la-bonne-feministe-est-a-abattre/

Ces jeunes filles (lesbiennes) qui se sentent seules au monde

Temps de lecture : 8 minutes

Une auteure et chercheuse québécoise Christelle Lebreton va publier un ouvrage sur la question : Adolescences lesbiennes, de l’invisibilité à la reconnaissance. L’article qui parle du livre, revient sur 5 points pour comprendre l’enjeu de cette invisibilité des lesbiennes. Par exemple, une jeune femme sur trois rencontrée par la chercheuse s’est d’abord crue bisexuelle, « parce que c’est plus facile », et « pour évacuer le sentiment de déviance ». Un article très utile pour les non-concerné-e-s.

http://plus.lapresse.ca/screens/c2831211-db8b-47ec-a322-43bb313c195e%7C_0.html

Sauver les vies des femmes violées lors de conflits armés

Temps de lecture : 5 minutes

Les conflits armés sont un désastre pour l’humanité mais les femmes en subissent encore plus les dégâts. Lors de conflits, les viols deviennent monnaie courante. S’ajoute à ces drames, l’accès souvent extrêmement compliqué à l’avortement dans les pays en guerre. Le Secrétaire général a appelé les pays à garantir la fourniture d’un soutien sur les plans psychosocial et socioéconomique et une aide juridique aux survivantes, en vue de les aider à reconstruire leur vie.

https://www.hrw.org/fr/news/2017/05/15/sauver-les-vies-des-femmes-violees-lors-de-conflits-armes