Vous allez craquer pour les animaux en laine cardée de Sophia

On les croirait presque vivants ces adorables animaux, non ?

Souris, lapins, renards, hérissons, blaireau... C'est un charmant bestiaire qui se crée sous les doigts de fée de Sophia. A l'aide de laine et de menus objets, ces petits personnages sont réalisés à la main de A à Z dans des matières bios et hypo-allergéniques. Une armature en acier à l'intérieur de l'animal permet de le positionner debout en ajustant la queue et les pattes. Sophia rajoute malicieusement qu'elle ne torture aucun mouton pour les fabriquer.

Ses petites bêtes sont habillées de jolis chapeaux, d'écharpes en mohair, de serre-tête, de balais, de lunettes, de sac en gland ou de sac-à-dos en véritable noix... Ces petits détails ajoutent un charme fou à ses créations.

Un cadeau original pour toutes sortes d'occasions ! Mais attention, cela ne convient pas pour des petits enfants, ces mignonnes figurines ne sont pas des jouets.

Pour passer commande, c'est sur sa boutique TenderMouse de Etsy. Prévoir un minimum de 70€ par animal.

Ultra soft little one with hairy mohair bonnet . Une publication partagée par Sophia (@tendermouse) le 15 Avril 2017 à 14h42 PDT

Little badger on a leaf. Une publication partagée par Sophia (@tendermouse) le 16 Nov. 2015 à 14h26 PST

An original ornament for Christmas but not only. Une publication partagée par Sophia (@tendermouse) le 28 Nov. 2016 à 1h37 PST

I try to give a soulful look... Une publication partagée par Sophia (@tendermouse) le 14 Oct. 2016 à 13h44 PDT

Little fox Une publication partagée par Sophia (@tendermouse) le 21 Sept. 2016 à 13h59 PDT