Les Gardiens de la Galaxie 2, le festival de Baby Groot !

C'est l'un des films les plus attendus de l'année et il vient tout juste de débarquer au cinéma. Alors, que vaut ce deuxième volet des Gardiens de la Galaxie ?

Des supers-héros un peu bizarres, des paysages spatiaux à couper le souffle, de la bonne musique...

Le trailer des Gardiens de la Galaxie 2 nous avait déjà bien alléché. Qu'en est-il du film tout entier ?

Les Gardiens de la Galaxie avaient remporté un franc succès, à raison, lors de sa sortie en 2014. Trois ans plus tard, après de nombreuses bandes-annonces et tout autant de posters promotionnels, le film est disponible depuis ce mercredi 26 avril. Dans un univers Marvel envahi par les Avengers, des héros bien sous tout rapport, la bande de misfits interstellaires allait-elle réussir le pari de séduire une nouvelle fois ? La réponse est : définitivement oui. Si le film comporte malheureusement quelques longueurs (ce qui n'est pas étonnant, étant donné qu'il dure tout de même 2h16.

Dès les premières minutes, on se replonge immédiatement dans l'univers, comme si on n'avait jamais quitté les personnages. Ces derniers sont toujours les mêmes, et leur relation reste un mélange entre complicité étrange et disputes constantes. L'histoire est également intéressante, une suite logique : Star Lord retrouve son père et en apprend un peu plus sur sa filiation, mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Mais le véritable point fort du film n'est autre que le personnage de Baby Groot. Vous trouviez l'extra-terrestre en bois drôle ? Ce n'est rien en comparaison de sa version bébé, qui est tout simplement hilarante, et vous fera pleurer de rire plus d'une fois au cours du long-métrage ! Sans lui, et sans les magnifiques scènes de course poursuite dans l'espace, le résultat serait nettement plus terne.

Si le film n'a pas la qualité d'un Star Wars ou même du tout premier volet, Les Gardiens de la Galaxie 2 restent un excellent divertissement, qui devrait remporter un franc succès. Un film feel-good, en somme !