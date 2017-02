Les royaumes de Feu : le grand succès lecture auprès des juniors

Au rayon des propositions de lecture pour les 9-14 ans, voici une série qui sort du lot ! Et justement le tome 6, intitué « La Montagne de Jade », vient de paraître ce mois de février. Avec les Royaumes de Feu, nous voici entraînés dans le monde de Pyrrhia, peuplé uniquement de dragons, pour une aventure exceptionnelle.

A la mort de la Reine Oasis du Royaume de Sable, ses trois filles, Flamme, Fièvre et Fournaise, se disputent la succession. Il s’ensuit une guerre terrible qui divise les royaumes pendant de longues années. Selon la Prophétie, seuls cinq dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats en désignant la reine. Les élus, les Dragonnets du Destin, sont Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, enlevés dès leur naissance et élevés en secret loin du monde pendant leurs premières années. Eux rêvent de voler de leurs propres ailes, de découvrir leurs origines, mais ils seront rattrapés par leur destin…

L’auteure de cette série, Tui T. Sutherland, a écrit de nombreux romans jeunesse sous différents noms de plume. Elle a aussi fait partie du collectif à l’origine de la Guerre des Clans et la Quête des Ours. On retrouve d’ailleurs les meilleurs ingrédients de ces séries dans un nouvel univers : un style fluide et agréable, des héros séduisants, tout autant par leurs talents que par leur fragilités, ainsi qu’une intrigue haletante pleine de rebondissements.

Cette saga transporte ses lecteurs dans un monde original pour une épopée fantastique et merveilleuse. On y célèbre l’amitié, la solidarité et l’acceptation des différences. Une série largement plébiscitée !

Et comme ce sont les lecteurs qui en parlent le mieux, voici une petite interview d’un passionné de 11 ans.

De quoi ça parle, les royaumes de feu ?

C’est l’histoire de cinq dragonnets qui sont les Héros d’une prophétie. Ils doivent sauver les dragons de toutes les races en mettant fin à la guerre.

Des histoires avec des dragons, il en existe beaucoup. Qu’est-ce que celle-ci a de particulier ?

Souvent, dans les histoires fantastiques, il y a des dragons, mais aussi plein d’autres sortes de créatures magiques. Dans les Royaumes de Feu, il n’y a que des dragons. Ils appartiennent chacun à un type de famille, avec des capacités différentes. Par exemple, les dragons Ailes de Sable ont un dard empoisonné qui tue leur proie en une heure. Ils peuvent aussi cracher du feu, ce que tous ne peuvent pas faire.

Qu’est-ce qui te plaît dans cette série ?

D’abord, dans chacun des livres, on voit les événements avec le regard d’un des 5 dragonnets de la Prophétie. Tout est raconté de son point de vue, cela permet de le connaître mieux. Et puis aussi ça change l’ambiance de chaque livre, je trouve ça bien.

Et puis, surtout, on s’attache à ces personnages, on finit par trouver qu’on se ressemble. Ils deviennent comme des copains !

Est-ce que tu recommanderais cette série aux lecteurs de ton âge ?

Oui, vraiment ! Surtout, il ne faut pas s’inquiéter de la taille des livres, parfois ça peut effrayer. En fait, ils se dévorent !