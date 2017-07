Les sculptures sur ferrailles de Dan Rawlings sont incroyables

Dan Rawlings est sculpteur sur ferraille et ce qu'il fait est vraiment poétique !

Dan Rawling est un article qui découpe le métal de supports très différents pour dessiner des œuvres inspirées de formes naturelles. Il détourne des objets très urbains pour créer des forêts remplies d'animaux et d'autres scènes bucoliques. Tout y passe, camion, scie, extincteur, panneaux signalétiques, des planches à roulettes fatiguées...

La nature est sa première source d'inspiration, dans tout ce qu'elle a de simple, d'évident et de naïvement bon. L'artiste déclare : "J'essaie de créer des images qui rappellent aux gens les moments où tout semble possible et libre ; Les temps où on montait sur un arbre ou on s’asseyait devant pour admirer la façon dont ses branches se tordent". Il rajoute : "Les choses vraiment importantes dans la vie ont tendance à être écartées et ignorées dans notre précipitation, mais comme ces fleurs sauvages qui poussent à travers des fissures dans le trottoir, elles ont une persistance incroyable. Une source d'espoir et de positivité est de s'arrêter pour les admirer de temps en temps".

Cet artiste, totalement autodidacte, est basé à Gloucestershire, en Angleterre. Il utilise une variété d'outils, broyeurs, scalpels soudeurs, et il croit que le processus de fabrication est tout aussi important que le résultat final.

L'une de ses pièces les plus populaires, intitulée Nature Delivers, est un camion de livraison blanc qu'il a découpé pour faire jaillir des arbres d'une forêt. L'oeuvre a été commandée par Kendal Calling et Walk the Plank pour le festival Lost Eden. Malheureusement quelqu'un y a mis le feu plus tôt cette année. L'artiste n'a pas compris : "Je suppose que c'est devenu une collaboration avec quelqu'un que je ne connais pas", a-t-il plaisanté sur Instagram.

