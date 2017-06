L’eyebombing : du street-art rigolo !

Une forme de street-art qui en met pleins les yeux !

L'eyebombing c'est quoi ?

Si vous connaissez le Yarn Bombing, vous allez deviner assez rapidement ce qu'est l’eyebombing ! Comme son nom l'indique, il s'agit d'une forme d’art brut qui consiste à coller des yeux sur divers objets du mobilier urbain. Ce concept est assez simple mais demande tout de même une sacrée imagination ! Il faut arriver à voir des visages là où il n'y a que chaises, bancs, panneaux...

L’artiste Vanyu Krastev, originaire de Bulgarie, en a fait une spécialité et ses images font dorénavant le tour des réseaux ! Il s’est amusé à poser des dizaines de yeux dans les rues de son pays. Que ce soit sur des poubelles ou sur des arbres, rien ne l’arrête. Et la vision de ces petites têtes toutes plus expressives les unes que les autres ne peut nous faire que sourire. De quoi surprendre les passants !