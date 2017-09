Mes astuces pour voyager pas cher

Qui a dit qu'il fallait se ruiner pour partir en vacances ? Certainement pas moi !

Pas question de renoncer à prendre des vacances sous prétexte que l'on a qu'un petit budget. Même sans dépenser des mille et des cent, il est tout à fait possible de s'offrir des voyages inoubliables.

Je prépare à l'avance

Plus on réserve tôt, moins les vacances coûtent cher ! C'est d'ailleurs valable pour les billets d'avion, de train ou pour les chambres d'hôtel. Une bonne raison supplémentaire de planifier ses vacances à l'avance : cela peut permettre d'économiser quelques centaines d'euros.

Je prends la route

L'avion, le train… C'est bien beau, c'est rapide, c'est confortable. Mais ce n'est pas toujours donné. A la place, je prends le bus, je réserve des covoiturages, je fais du stop. Certes, cela prend un peu plus de temps, mais quand on paye son trajet quelques dizaines d'euros, cela vaut le coup et le coût !

J'adopte le réflexe auberge de jeunesse

Partager un dortoir avec plusieurs autres personnes ? Avec des boules quies et un masque pour les yeux, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ! Les auberges de jeunesses sont très abordables, permettent de faire des rencontres, de faire la fête… Le bonheur !

Je jette un oeil sur les sites de ventes privées

Certains des sites en questions proposent de voyages de luxe à des prix bradés. Avion, hôtel 3, 4, ou 5 étoiles, le tout pour parfois jusqu'à -75%, avouez, ça vaut le coup !

Je me fais loger gratos

Des amis dans le sud de la France qui ont un clic-clac ? La cousine de papa qui vit à Montréal ? On a toujours des proches qui ont un petit coin, quelque part. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, savoir dire merci, et leur apporter un petit cadeau. Mais s'ils peuvent nous faire économiser une ou deux nuits d'hôtel, c'est toujours bon à prendre !

Et vous, quelles sont vos astuces pour voyager pas cher ?