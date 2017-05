Mon Festival de Cannes en 10 objectifs

Si vous étiez invités au Festival de Cannes, que feriez-vous ?

Chaque année, je regarde la montée de marches avec une admiration sans faille. Les robes, les coiffures, les bijoux, je scrute le tout en me disant que ça ne m'arrivera jamais à moi...

Et mais attendez, et si un jour, la bonne fée se penchait sur mon lit et m'offrait la possibilité d’y participer, est-ce que je vivrais le Festival de Cannes comme les stars ? De toute évidence non...

Dans le Festival de Cannes de mes rêves, il y a ces 10 tentations qui me hantent :

1 - Je sortirais LA robe : ok, là c'est comme les stars mais ma superficialité sera de toute évidence du voyage !

2 - J'aurais un peu peur de tomber sur les marches : contrairement à toutes ces célébrités, je pense que je tremblerais de me prendre les pieds dans le tapis (rouge).

3 - Je prendrais les photographes en photo : eh oui, il faut un peu échanger les rôles parfois !

4 - Je ferais un Facetime avec ma maman : ma star c'est elle, donc autant qu'elle le vive un peu avec moi !

5 - J'irais à la plage : j'ai pas l'impression que Jessica Chastain ou Will Smith profitent peu du sable. LES MECS ! Mais vous êtes fous, la plage c'est la vie !

6 - Go à la conquête des gros yachts et en souvenir de mon adolescence, je chercherais frénétiquement, le bateau Fun Radio : il faut savoir réaliser ses rêves de jeunesse

7 - Je tenterais d'avoir le 06 de Michael Fassbender : NO COMMENT !

8 - J'éviterais le ploplo/culotte fail : si les actrices et autres stars du tapis rouge arrivent à marcher sur des talons de 14cm sans tomber, visiblement, l'exercice de conserver toutes ses parties intimes cachées semble un tantinet complexe... Perso, tout serait sous contrôle !

9 - J'irais vraiment voir les films : les fêtes c'est bien, mais il ne faudrait pas oublier que c'est avant tout un festival de cinéma, pas de Gin Tonic !

10 - J'emmènerais mon chat : pour le récompenser de toutes les fois où il m'a vu baver devant toutes ces robes de créateurs.

Mais bon, on en est loin et une fois encore, à la place de fouler le tapis rouge, je vais regarder ça depuis mon canapé en mangeant des chips avec mon chat...

Et vous, quel est votre rêve cannois ?