Nos héros Disney en mode très sexy

Un beau coup de crayon, nos héros Disney préférés, une touche de sexy … Et voilà le tour est joué !

David Kawena est un dessinateur et photographe fan de Disney –et oui, il n’y a pas que nous ! Et pour le plaisir de nos yeux, il a déshabillé les héros de notre enfance en version très hot. Au menu, tablettes de chocolat et slips moulants ! A table les filles !

Voilà mon petit top 10 à moiiiii

1) Prince Philippe - La Belle au bois dormant

Parce qu'en plus d'être canon, il est gentleman et mystérieux. Et puis, on va pas se mentir mais il a un beau postérieur... Comme quoi, les beaux gosses ne sont pas forcement dans les Disney les plus récents !

2) John Smith - Pocahontas

Le V chez les hommes, ça m'a toujours fait craquer... Rien à dire de plus !

3) Prince Eric - La petite sirène

Encore un prince... Ok ! Mais que voulez-vous s'ils sont tous à croquer ? Pas étonnant qu'on rêve encore de bisous magiques et de paillettes !

4) David Kawena - Lilo & Stitch

Les surfers sont déjà naturellement mignons... Alors rajoutez leurs des tablettes de chocolat et ils deviennent des bombes atomiques !

5) Hercule - Hercule

La base. Déjà dans le film d'animation, ça se voyait qu'il était carrément bien foutu mais alors là...

6) Shang - Mulan

Bon, c'est assez personnel mais j'ai toujours eu un petit faible pour les hommes typés. Alors Shang, vous vous doutez bien que ce n'est pas sa musculature qui va m'arrêter ! Loin de là !

7) Tarzan - Tarzan

Parce qu'on a tous un côté sauvage...

8) Flynn Ryder - Raiponce

Canon mais même sur le dessin, je trouve qu'il a une tête à claque ! On saluera tout de même ses efforts pour être allé à la salle.

9) Prince Naveen - La Princesse et la Grenouille

Niveau physique, rien à dire c'est clair ! Mais je le trouve trop prétentieux ! Pas vous ?

10) Aladdin - Aladdin

Il est craquant tout de même... On perçoit le potentiel. Une nouvelle coupe et il serait à tomber !