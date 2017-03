Où voit-on le mieux les étoiles en France ?

L’été arrive à grand pas (plus ou moins hein), et il n’est pas impossible que vous ayez en tête des souvenirs émus de soirées à contempler les étoiles, que ça soit avec votre amoureux, vos amis, vos familles en vacances, que sais-je.

On tombe parfois par hasard sur des lieux vraiment propices à la contemplation du cosmos, mais on peut aussi un peu forcer la chance et se rendre directement dans des lieux où la « pollution lumineuse » est moins importante.

On va ici vous donner trois idées de lieux qui collent très bien à cette idée-là !

Le triangle noir du Quercy

C’est entre Rocamadour et la Vallée du Célé que se trouve la zone avec la plus faible pollution lumineuse du pays. De nombreux spots d’observation ont d’ailleurs été aménagés dans la région, en particulier dans le parc naturel régional des Causses du Quercy.

Le Pic du Midi

Un peu de hauteur vous aidera à vous rapprocher des étoiles, et vous permettra en plus de profiter du plus beau panorama de la chaîne des Pyrénées. Là aussi on peut trouver des sites d’observation, mais même si vous apportez votre propre matériel, la vue peut être sublime.

La baie de somme

La baie de somme s’étend sur 70km2, au niveau du littoral de la région Hauts-de-France. Le lieu est surtout réputé pour ses oiseaux à observer par milliers, mais en levant les yeux encore plus haut, le ciel devrait aussi vous offrir un spectacle étonnant.

Et puis si vous avez envie de devenir vous même une chasseuse ou chasseur d’étoiles, vous pouvez vous rendre sur cette carte, et essayer de trouver vous-même les lieux les moins abîmés par les lumières des hommes : https://www.lightpollutionmap.info

N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs spots en commentaires !