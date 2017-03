Pourquoi les vegans ne mangent-ils pas de miel ?

Ce n'est pas toujours simple de savoir ce qu'on doit consommer quand on est végan et parfois, on se pose des questions.

Les vegans (ou végétaliens) ne consomment pas de produits ou de sous produits animaux (viande, poisson, fruits de mer, mais aussi œufs, beurre, fromage...)

La majorité des vegans ne consomment pas de miel non plus. Il est légitime de s'interroger sur la raison de ce choix dans la mesure où les abeilles ne sont pas exploitées et vivent leur vie en liberté et les apiculteurs se contentent de récupérer une partie de leur miel. Oui sauf que ce n'est pas tout à fait vrai.

Tout d'abord il faut savoir que la majorité des abeilles dont on récolte le miel sont une espèce d'abeille particulière, domestiquée et constamment « améliorée » dans un but d'efficacité et de rendement. Cette espèce se différencie des abeilles sauvages et de part leur efficacité plus importante, monopolisent la majorité des ressources au détriment des espèces sauvages. Ainsi, bon nombre d'espèces non domestiquées sont menacées d'extinction.

Par ailleurs, pour récupérer le miel dans la ruche, les apiculteurs doivent chasser les habitantes de leur maison. Pour ce faire, certains choisissent des répulsifs qui tuent tout bonnement une partie des abeilles... juste pour que les humains puissent leur voler leur nourriture.

En outre, pour ne pas avoir à l'entretenir en hiver certains apiculteurs détruisent la colonie après la récolte et se contentent d'en implanter une autre la saison d'après.

Le bien-être animal étant un enjeu central du véganisme, on comprendra pourquoi ces derniers choisissent de ne plus consommer de miel.

Si toi aussi tu veux arrêter ou diminuer ta consommation, il existe de nombreux produits de substitution. Le plus réputé est le sirop d'agave.