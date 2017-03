Pourquoi vous devriez (quand même) regarder Iron Fist sur Netflix

D'accord, la série n'a pas beaucoup de bonnes critiques. Mais ce n'est pas une raison pour passer à côté de ses points forts !

L'histoire ?

Tout le monde pensait que Danny Rand était mort dans l'accident d'avion qui a tué ses parents. Mais 15 ans plus tard, il revient, avec un pouvoir et une mission, celle de détruire La Main, une organisation maléfique. Tel est le pitch d'Iron Fist, série Marvel qui s'inscrit dans le même univers de Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, autres futurs membres des Defenders.

La série est disponible depuis le 17 mars sur Netflix, et soyons honnêtes, elle n'est pas transcendante. Un peu molle, pas assez rythmée... Elle s'est faite détruire par la critique, alors qu'en réalité, tout n'est pas à jeter. Voici pourquoi vous devriez lui laisser sa chance.

1/ Faites-vous votre propre avis !

Forcément, les critiques sont là pour vous donner une petite idée de ce qui vaut le détour. Mais parfois, il est aussi bon de se faire sa propre opinion !

2/ Les personnages sont intéressants

Le héros, Danny, est un peu naïf, mais son optimisme et sa gentillesse font plaisir à voir.

L'héroïne, Colleen, est tout simplement badass et impressionnante. Ward a l'air d'être un vrai bon méchant...

3/ Si vous voulez regarder Defenders, c'est essentiel

Defenders, c'est la prochaine série Marvel / Netflix, qui regroupera Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Il serait quand même dommage de manquer un morceau de l'histoire.

4/ Les acteurs sont vraiment complices

Ils se connaissaient déjà avant, pour la plupart, et cela se ressent à l'écran : il y a une très belle cohésion de groupe.

5/ Pour Finn Jones

Parce que bon, on va se l'avouer : il est bien charmant, ce jeune acteur !