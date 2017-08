Pourquoi vous devriez regarder 13 Reasons Why

La nouvelle série Netflix a débarqué en mars dernier. Un teen show haletant sur le thème du suicide et de ses raisons, à ne pas louper.

Vous connaissez peut-être 13 Reasons Why grâce au roman de Jay Asher. L'histoire est celle de Clay Jensen, un adolescent qui découvrira un jour, sur le pas de sa porte, des cassettes avec 13 histoires. Les 13 raisons qui ont poussé Hannah Baker, la fille de ses rêves, à se donner la mort. Cette dernière a décidé, comme dernier acte, d'envoyer lesdites cassettes à toutes les personnes qui ont joué un rôle dans son suicide, afin qu'ils comprennent… Pourquoi.

Le roman, qui a remporté un franc succès, a été adapté par Netflix, et le résultat est sur la plateforme depuis mars. Produite par Selena Gomez elle-même, la série met en scène un casting d'adolescents encore peu (voire pas) connus du grand public : Dylan Minnette, Katherine Langford, Brandon Flynn… Mais plus que le casting, ce sont les sujets traités par la série qui méritent le détour.

Bien sûr, le thème principal du show est le suicide. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi la jeune femme en est arrivée là. Au fil des cassettes - et des épisodes - on comprend que ce n'est pas un élément qui a causé cela, mais plusieurs. Des petits gestes, qui pourraient paraître presque anodins s'ils ne faisaient pas tant souffrir. Les rumeurs, un coeur brisé, la fin d'une amitié… Mais aussi des choses plus graves : agression et attouchements sexuels, notamment.

Les sujets sont nombreux, parfois durs à supporter, mais méritent pourtant d'être évoqués. Présentée comme une série pour ados, 13 Reasons Why se veut également à destination des parents, qui pourraient alors mieux comprendre ce qui se passe parfois dans la tête et la vie de leurs enfants.