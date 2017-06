Quel thé choisir ? Voyons ensemble les différences

Il y a thé et thé. Tous n'ont pas les mêmes vertus. Et si on faisait le point ?

« Et si je me buvais un petit thé ? », le genre de truc qu’on se dit tous les jours, avec innocence, alors que devant une si simple envie, on devrait systématiquement se poser des millions de questions sur « quel thé choisir » ! Et oui, tous les thés n’ont pas les même bénéfices alors on va essayer d’y voir plus clair.

Le thé vert

Voici le thé le plus consommé dans les pays asiatiques, en particulier au Japon et en Chine. L’oxydation minimum de ses feuilles lui confère justement de forts pouvoirs antioxydant, excellents pour la peau. Le thé vert est aussi recommandé pour lutter contre les risques cardio-vasculaires et permet d’entretenir le système nerveux. Il est aussi conseillé pour perdre du poids, en particulier grâce à son action sur le foie.

Le thé noir

Plus oxydé que les autres thés, le thé noir et fortement diurétique, il permet ainsi de limiter la rétention d’eau. Lui aussi aide à limiter les maladies cardio-vasculaires, mais aussi à améliorer la respiration, en détendant certains muscles des bronchioles.

Le thé blanc

C’est le thé plus anti-oxydant de tous. Obtenu grâce à l’utilisation de jeunes pousses, il a un réel effet détox, permet de luter contre le cholestérol, et certaines études lui confèrent même des bienfaits pour réduire les risques de cancer. Attention néanmoins, ça reste du thé, n’exagérons donc jamais les pouvoir médicinaux qu’on peut lui associer.

Le thé rouge

Fortement fermenté, c’est un célèbre brûle-graisse, mais aussi un excellent thé pour améliorer sa digestion et éliminer les liquides grâce à son effet diurétique. Dommage que son goût soit si particulier, tout le monde n’appréciera pas.

Le thé Oloong

Aussi appelé thé bleu, c’est un peu l’entre deux eux pour ceux qui hésitent entre un thé noir et un thé vert, il va reprendre la plupart des bienfaits cités plus haut, et cumulera les effets anti-oxydants et de perdre de poids.

Voilà pour les grandes lignes ! L’idéal est évidemment de changer régulièrement de thé, et surtout, on ne sucre JAMAIS son thé ! Sinon les effets négatifs seront bien plus forts que les effets positifs !

Et vous, quels sont vos thés favoris ?