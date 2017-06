Qui veut un château en Italie ? C'est gratuit !

Vous avez toujours rêvé de la vie de château ? Aujourd’hui c’est possible, ça ne vous coûtera rien, si ce n'est d'aller en Italie.

Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un château et rangé ce rêve au rayon des choses inaccessibles, il est peut-être temps de revoir votre copie. En effet, ce sont 103 propriétés italiennes qui vont être données gratuitement ! Toutes situées hors des sentiers battus, elles ont été autrefois monastère, école, donjon, château-fort, auberge… Aujourd’hui la plupart sont abandonnées, certaines même en ruine.

Sur la liste des sites à donner, certains lieux sont vraiment remarquables comme le Castello di Montefiore, édifié au 13ème siècle pour défendre la ville de Recanati des invasions par les villes voisines. Photo du château sur cette page :

Evidemment il y a une contrepartie à ce don. Le gouvernement italien attend que tout nouveau propriétaire s’engage à restaurer sa propriété pour en faire un lieu propice à l’activité touristique. Hôtel, spa, restaurant, magasin, lieu de réception pour des événements… Le choix de la fonction du lieu revient entièrement au propriétaire tant que cela reste à vocation touristique.

Favoriser le slow tourism

Avec ce projet, l’état compte promouvoir et dynamiser le secteur du tourisme dans des zones moins visitées. Les autorités espèrent par la même occasion soulager les lieux les plus populaires, comme Venise, souvent saturés par les foules. Si toutes les propriétés sont à distance des sites de tourisme de masse, elles peuvent profiter de la proximité de chemins utilisés par les amateurs de « slow tourism ». Ce nouveau concept de voyage se veut responsable et authentique. Il encourage les moyens de transports non polluants, la rencontre avec les populations locales et le choix de circuits moins empruntés. C’est ainsi que 44 des propriétés peuvent devenir des escales sur des chemins pédestres historiques (dont 8 pèlerinages). Et les 59 autres sont situées le long de pistes cyclables.

Comment postuler ?

Les postulants ont jusqu’au 26 juin pour faire acte de candidature en présentant leur projet détaillé. Les moins de 40 ans seront favorisés. Par la suite, les candidats retenus auront la jouissance des lieux pour une période de 9 ans afin de réaliser leur projet. Cette période pourra être prolongée de 9 nouvelles années. Et dans certains cas, si le projet paraît suffisamment solide et emballe le jury, le bail peut être étendu à une durée de 50 ans.

Si jamais votre candidature n’a pas été retenue, ne perdez pas espoir. L’Italie a programmé de céder 200 autres propriétés dans les 2 prochaines années !