Roger Moore en 10 dates

Roger Moore devient un Saint... L'immense acteur est décédé aujourd'hui.

En tant que fan inconditionnelle de James Bond, aujourd'hui, je dis adieu à l'une de mes idoles.

En effet, triste nouvelle en ce 23 mai, Roger Moore nous a quitté à l'âge de 89 ans en Suisse. Son visage, en particulier son sourire, et son style en ont fait un comédien unique et une icône britannique connue et reconnue à travers le monde.

Voici 10 dates clés pour découvrir ou redécouvrir, le parcours incroyable de Roger Moore.

1927 : Roger Moore nait à Londres.

1946 : date de son premier mariage avec la patineuse Doorn Van Steyn, il divorcera 7 ans après.

1958 : il devient célèbre grâce à son personnage d'Ivanhoé dans la série éponyme.

1962 : sa série en solo, le Saint, débute sa diffusion. Il incarnera Simon Templar jusqu'en 1969.

1971 : début de la série culte, Amicalement Vôtre. Il a donné la réplique pendant 2 ans à Tony Curtis.

1973 : il incarne pour la première fois James Bond dans Vivre et Laisser mourir, il succède donc à George Lazenby. Au total, il incarnera 7 fois l'agent 007 jusqu'en 1985 avant de laisser sa place à Timothy Dalton.

1991 : il devient ambassadeur de l'UNICEF.

1996 : Il se marie pour la 4ème et dernière fois.

2003 : il est anobli comme chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique.

2017 : il s'éteint à Crans-Montana.

Monsieur Roger Moore, merci pour tout et sachez que d'ici, on ne vous oubliera jamais !