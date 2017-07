Ryan Reynolds console une fan après une rupture

Oubliez le prince charmant, on veut toutes un Ryan Reynolds dans notre vie.

On le sait : Ryan Reynolds est l'homme de la vie de Blake Lively. Ensemble, ils ont une petite famille parfaite composée de deux adorables petites filles, et ils enchaînent les déclarations d'amour sur les réseaux sociaux.

Mais, dans sa perfection, l'acteur n'oublie pas non plus ses fans. Il est toujours présent pour les soutenir, bien conscient que, sans eux, il n'en serait pas là aujourd'hui. Résultat, il a fait un très beau geste pour une jeune fille, qui venait de se faire plaquer par son mec. Il y a quelques jours, la jeune Gabi Dunn a fait le buzz après une rupture. Son copain l'a quittée juste après le bal de promo. Résultat, pour ne pas que ses photos soient complètement gâchées, elle a décidé de photoshopper Ryan Reynolds à la place de celui qui a brisé son coeur.

L'acteur canadien a visiblement trouvé l'affaire très drôle, puisqu'il a retweeté le tweet de la jeune femme, en en rajoutant une couche : "On devrait me photoshopper sur sa photo de l'album de fin d'année aussi", a-t-il déclaré en précisant : "On ne touche pas à Gabi".

We should photoshop me over his yearbook picture next. #DontMessWithGabi https://t.co/o0qFBXvSNi — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 6 juillet 2017

Le mieux dans tout ça ? L'ex de Gabi, un certain Jeff, a décidé de se mêler de l'histoire. Alors qu'il aurait pu être beau joueur, il a préféré répondre à Ryan Reynolds, affirmant "Pour la peine, je ne payerai pas une place au cinéma pour aller voir Deadpool 2." Un peu rancunier et déplacé face à une tentative d'humour. Surtout que cela risque de ne faire ni chaud ni froid à Ryan Reynolds !