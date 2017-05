Shameless us : LA série comme on l’aime

Une série démente, transparente et trash ...

Sortie il y a maintenant un peu plus de 6 ans, cette série est une folie douce !

J’ai regardé tous les épisodes du premier au dernier « Requiem pour une salope » (Requiem For A Slut), titre assez évocateur qui vous laisse imaginer la direction prise dans l’écriture du scénario. Et malgré un essoufflement ressenti à partir de la saison 6, on n’arrive pas à décrocher –et ce n’est pas faute d’avoir essayé- !

La série suit la famille Gallagher, assez atypique dans son genre, qui vit dans une maison du secteur communautaire New City de Chicago. Le père, Frank Gallagher, est alcoolique et irresponsable. Il passe son temps à profiter du système lorsque les allocs ne lui suffisent plus pour payer sa bouteille. Sa femme, Monica, bipolaire, a abandonné sa famille pour refaire sa vie avec une femme en laissant ses six enfants derrière elle. Fiona l’aînée de 20 ans tente donc de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Tous ensemble, ils apprennent à se débrouiller, parfois via des méthodes pas très catholiques si je puis dire ! Tout au long des saisons, on suit leur évolution, on s’attache, on rit, on pleure, on est gêné et même excité … Cette série a clairement le don de nous en faire voir de toutes les couleurs !

Shameless us aborde avec humour et décalage des sujets sérieux tels que l’alcoolisme, la drogue, la sexualité et la délinquance.

Une série à voir ou à revoir pour les impatients ;)