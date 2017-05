Short Edition, « Avec vous le talent court »

Pas le temps de lire un livre mais envie de bouquiner ? Short Edition est fait pour vous !

Short Edition c’est quoi ?

Short Edition c’est la première plateforme littéraire communautaire dédié aux « short stories ». Poèmes, nouvelles, BD... tout ce qui se lit en moins de 20 minutes se trouve sur le site de Short Edition. Il y a même un rayon jeunesse et un dédié à la littérature classique ! On peut sélectionne des textes qui se lisent en 5mn ou en 10mn si on est vraiment pressé. les lecteurs viennent pour dénicher des histoires mais peuvent également en proposer. Une chouette opportunité pour titiller l'écrivain qui sommeil en vous.

Distributeur d'histoires

Et pour se faire connaître, la marque a imaginé une machine originale : un distributeur d’histoires courtes à apposer dans les cafés ou les files d’attente, etc. ! Ce dernier offre ainsi la possibilité à ses lecteurs de rentabiliser leur temps en lisant une petite nouvelle ou un poème qui sera distribué de manière aléatoire sous forme de papyrus. Innovant et intelligent, ce nouveau distributeur à histoires courtes a déjà séduit un large public avec plus de 100 distributeurs adoptés en France mais aussi à l’étranger.

Francis F. Coppola lui-même a marqué son soutien au projet en devenant en quelque sorte « le parrain » du distributeur d’histoires courtes.

Une nouvelle façon d’attendre et d’aborder la lecture qui permettra peut-être à notre société de se sensibiliser de nouveau au papier et à l’écriture !

On salue l’idée !