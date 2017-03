Tenue Correcte Exigée, l'expo qui habille l'esprit

Jusqu'au 23/04, le Musée de Arts Décoratifs propose Tenue Correcte Exigée, une expo qui casse les codes de la mode.

Tenue Correcte Exigée, quand le vêtement fait scandale a installé son dressing au joli musée des Arts décoratifs de Paris.

Quand on entre dans les salles réservées à l'expo, on traverse des miroirs, et on entend plein de réflexions sur notre look "c'est pas une jupe c'est maillot de bain", "tu es sûre que ça va ensemble ?", "ça te boudine", dès le départ on plonge dans l'ambiance !

L'objectif de cette expo ? Mettre en lumière les tenues qui ont osé faire scandale et ce à toutes les époques. Attention, le musée met en garde, on ne parlera pas de tenues religieuses ou de scène, juste du prêt à porter de monsieur ou madame tout le monde.

Au fil des allées, le scénographe soulève les interdits ou les audaces avec différentes thématiques. "Fille ou garçon", "qui Porte la culotte" ,"femme chasseresse","la reine en chemise", tout est séquencé pour mettre en lumière que chaque époque comporte une certaine forme de puritanisme ou de conventions parfois un peu étranges.

La force de cette exposition, ce sont toutes les pièces présentées. On passe de la robe signée Guy Laroche qui avait fait fureur sur le corps de Mireille Darc dans le Grand Blond avec une Chaussure Noire à la robe de Cécile Duflot ou le costume de Jack Lang qui a osé le col Mao, à des tenues datant de plusieurs siècles.

On comprend que depuis des siècles et des siècles, on nous impose des règles et tout est très codifié. Une tenue pour être acceptée doit respecter des conventions

Trop large, trop moulant, trop court, trop plongeant, et c'est certain que ça sera invalidé par l'opinion publique.

Le défi de Tenue Correcte Exigée est carrément rempli, on comprend les scandales de chacune des époque. A travers le vêtement, le musée des Arts décoratifs notre offre un portrait des moeurs à travers l'histoire et c’est très intéressant.

Cette exposition plaira aux grands et aux petits, ne la loupez pas !

Infos pratiques :

Tenue Correcte Exigée, quand le vêtement fait scandale

Du 1/12/2016 au 23/04/2017

107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Métro Palais Royal, Tuileries, Pyramides.