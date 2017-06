Un parc d'attraction Ghibli? C'est prévu pour 2020 !

Le 31 mai dernier, le producteur en chef des Studios Ghiblis, Toshio Suzuki a annoncé qu’un parc d’attraction entièrement dédié à Mon voisin Totoro ouvrira ses portes en 2020.

Mon voisin Totoro, film d’animation imaginé par Hayao Miyazaki en 1988, raconte la tendre histoire d’amitié entre deux petites filles, Satsuke et Mei, et Totoro, un des nombreux esprits peuplant la forêt bordant leur nouvelle maison.

Sur un espace de 200 hectares, situé dans la province d’Aichi, non loin de Tokyo, le parc nous plongera dans l’univers magique du film. Nichée parmi les arbres se trouvera une réplique exacte de la petite maison en bois de Mei et Satsuke, et il sera possible de se laisser emporter par la magie de la forêt aux alentours: en effet, pas un seul arbre de la province d’Aichi ne sera coupé pour faire place à ce gargantuesque projet. Au contraire: plusieurs centaines d’arbres seront plantés afin de conférer à cet espace le plus bel environnement sylvestre possible!

Le projet sera financé par les Studios Ghibli en partenariat avec la préfecture d’Aichi, et l’ouverture de ses portes correspondra avec le début des JO d’été de Tokyo en juillet.

On a hâte !

