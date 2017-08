Une famille transforme ses cartons en scènes de ciné !

Cardboard Box Office : le compte instagram d'une famille créative

Cardboard Box Office (le box office en carton), c’est une aventure commencée en 2015 par une famille déjantée constituée de Lilly, Leon et leur fils Orson. Un an après leurs début, Eliott qui venait de naître a rejoint la troupe.

L’idée est simple, mais elle est géniale. Il s’agit de recréer leurs scènes préférées de leurs films ou séries favoris.

Lilly et Leon, qui venaient d’emménager dans leur nouvelle maison, et qui venaient de donner naissance à leur premier enfant, se sont retrouvés au milieu d’une tonne de cartons, des choses parfois inutiles qu’ils avaient accumulées avec le temps, et de longs week-end bloqués à la maison à cause de leur bébé. De ces ingrédients, ils ont fait une merveilleuse recette, qu’on peut découvrir sur leur blog ou sur instagram.

Toutes leurs scènes, les décors, les costumes, les accessoires sont fabriqués par eux à partir de ce qu’ils trouvent dans leur maison.

Comme on peut le voir sur quelques exemples, c’est créatif et vraiment astucieux. Saurez-vous reconnaître les films sans lire les légendes ?

The Lion Kid Film: The Lion King #NatGeo90s #CBO

