Une sangsue de 6cm retirée du corps d'une petite fille de 6 ans

Au Maroc, les médecins ont fait une étrange découverte : une fillette avait une sangsue vivante au fond de sa gorge

La petite fille de 6 ans se plaignait de grandes difficultés respiratoires et crachait régulièrement du sang.

Alertés, ses parents l'ont conduite à l'hôpital où elle a dû être opérée d'urgence. En effet, en examinant la fillette grâce à une nasofibroscopie, les médecins de l'hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca (Maroc) ont découvert la présence d'une sangsue de 6cm logée en-dessous des cordes vocales.

La bestiole a été délicatement retirée à l'aide d'une pince et la fin du calvaire de leur petite patiente a eu lieu. Dès le lendemain, la petite fille ne souffrait plus de rien.

Les parents pensent que l'animal s'est introduit dans son corps deux mois auparavant. A cette époque, leur fille avait bu de l'eau d'une rivière et la sangsue, plus petite à l'époque, a dû passer inaperçue. Mais les symptômes se sont déclarés peu de temps après quand la sangsue, nourrie du sang de la fillette, a commencé à s'installer et à grossir.

Assez effroyable non ?

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter l'article publié par l'équipe de médecins dans le Journal of Surgery Case Reports.