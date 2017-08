Visiter Londres dans un jacuzzi flottant, c'est possible !

On parie que vous n'avez jamais visité une ville de cette manière ?

Londres est une ville magique à bien des égards et prouve une fois de plus son statut de métropole hyper fun, avec une activité des plus originales. Après la piscine à boules géante ou encore l'aire de jeux réservée aux adultes, la capitale britannique propose désormais des visites de la ville… En jacuzzi !

Oui, vous avez bien lu. La nouvelle activité en vogue (c'est le cas de le dire) est de se balader dans des jacuzzis bien chauds qui flottent sur le célèbre Refent's Canal. Ces "HotTugs" peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes, et disposent d'une eau chauffée à 37 degrés. Et à bord, tout est prévu pour permettre aux baigneurs / passagers de déguster des boissons fraîches. Vous prendrez bien une petite bière ?

Pour profiter de cette expérience pas comme les autres, il faut cependant mettre le prix. Le coût d'une balade revient à 243 euros… Mais une fois divisé par le prix des participants, soit jusqu'à 7, cela revient à 35 euros par personne. Nettement plus abordable !

Tentés par l'expérience ? Mieux vaut profiter des beaux jours pour le faire, avant que les températures londoniennes ne soient trop basses. D'autant que si le projet remporte un franc succès, il pourrait se développer à plus grande échelle, aussi bien dans Londres que dans d'autres villes. Plutôt intéressant, non ? Allez, on plonge ?