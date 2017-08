Vivement Rock en Scène !

Comptons les dodos avant Rock en Seine !

Du 25 au 27 août se déroule la 14 ème édition de Rock en Seine au Domaine National de Saint-Cloud. Si à la base je ne sois pas une grande fan de festival, je dois admettre que celui-ci a quand même mes faveurs. Malgré les 120000 spectateurs au compteur, Rock en Seine et ses 4 scènes offre une belle expérience aux festivaliers.

On profite donc de cette cuvée 2017 qui a une programmation est vraiment chouette ! Parce que oui, avant de venir pour les bière fraîches, on se rend à Rock en Seine avant tout pour écouter de la bonne musique ! Parmi la liste un peu longue, on retient surtout PJ Harvey, The XX, Flume, Timber Timbre, The Jesus & Mary Chain, Deluxe, Band Of Horses, Cypress Hill mais aussi Jain, The Kills et surtout Franz Ferdinand.

Mes conseils pour profiter au mieux du festival

Pour profiter au max de ces quelques jours loin des problèmes du quotidien, voici quelques astuces pour savourer Rock en Scène.

Le festival est accessible via plein de moyens de transports. Eh oui, très souvent c'est un casse-tête pour accéder à un festival puisqu'ils sont reculés afin d'offrir une belle superficie pour accueillir les participants. Pour le coup, Rock en Seine déroge à la règle et en étant accessible depuis le métro avec la ligne 10, le Tramway avec le T2 ou le bus, ça offre plein d'alternatives à la voiture et évite les heures perdues dans les bouchons !

Toujours dans cette logique d'optimisation des transports et pour ainsi éviter le gros rush, on part un peu avant le dernier set et le tramway sera juste pour vous ! Entre nous, je suis une mamie donc de toute façon je n'arrive jamais à tenir jusqu'au bout de la journée...

Sur place, on pense au Cashless ! Afin de diminuer les file d'attente qui peuvent être parfois très (TRÈÈÈÈÈS) longueS, le dispositif cashless est proposé aux festivaliers. En gros, Rock en Seine met en place son système de paiement où on peut payer en toute sécurité vos consommations sur l’ensemble du site. Il suffit de l'activer et de mettre quelques crédits dessus !

Même si c'est un grand festival, on peut encore découvrir quelques artistes et ça c'est vraiment chouette. Donc vivement fin août pour se déhancher avec Vos amies à Rock en Seine !

On s'y retrouve ?