Vues imprenables sur Hong Kong

Le projet « Walled City » du photographe Andy Yeung nous promène par-dessus le quartier de Kowloon pour y découvrir les traces de son architecture d’origine et des espaces bien cachés.

La ville de Hong Kong est une référence de modernité. C’est un des territoires du monde où la population est la plus dense. L’espace y est limité, parfois conquis sur la mer. Alors c’est le royaume du gratte-ciel, Hong Kong étant la ville qui en compte le plus au monde, devant New York et Shanghai. Certains, très célèbres comme l’International Commerce Centre (484 m de haut), défient les lois de la gravité et de la stabilité par leurs hauteurs impressionnantes.

Il y a de quoi se sentir claustrophobe, dans Hong Kong, prisonnier de ces structures imposantes qui grimpent vers le ciel les unes à côté des autres. C’est pour sortir de cette sensation oppressante que le photographe hongkongais Andy Yeung nous offre de nouvelles vues sur le quartier de Kowloon. Prises par dessus les immeubles, ses photos nous permettent même de dénicher les petits coins de verdure qui sont si bien préservés, ainsi que des héritages de la ville d’origine. Démolies dans les années 90, les anciennes habitations semblent avoir totalement disparues, mais un œil observateur peut en découvrir les empreintes.

Fidèle à sa ville, le photographe a déjà réalisé plusieurs séries de photos qui ont fait sa notoriété. Il aime montrer les contrastes dans des vues où cohabitent modernité et passé, visant le ciel depuis le sol le long d’immeubles de toutes sortes. Depuis deux ans, Andy Yeung s’est aussi passionné pour les images prises du ciel et sa série de photos à 360°, montrant la complexité et la richesse de la géographie hongkongaise, a fait le tour du monde. Nul doute que sa reconnaissance ne fasse que croître encore avec ce nouveau projet « Walled City » et ses perspectives inédites !

