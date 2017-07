WTF ! KFC lance une collection de vêtements

Le fast-food KFC, connu pour son poulet frit, semble bien décidé à se lancer dans la mode. Et le résultat est étonnant.

Quand on pense KFC, on pense au fast food qui propose presque essentiellement des plats à base de poulet frit. Mais depuis quelque temps, déjà, l'enseigne semble vouloir se démarquer et sortir du côté nourriture uniquement. La preuve avec le lancement d'une bougie, puis d'une crème solaire qui sentaient le poulet frit (il faut aimer).

Cette fois-ci, KFC se lance dans un nouveau projet : la mode et le secteur de l'habillement. La marque a dévoilé différentes tenues inspirées par les recettes proposées dans ses restaurants. Au programme ? Des tee-shirts, chaussettes, foulards… Bref, tout ce qu'il faut pour vous faire un look 100% poulet, avec des vêtements ornés de mentions telles que "poulet frit", ou encore d'images représentant des cuisses de poulet.

Côté merchandising, on retrouve également des accessoires, tels que des pins et des badges, des coussins, ou encore…. Un smartphone ! Oui, vous avez bien lu. KFC a annoncé son intention de mettre en vente 5 000 téléphones, une édition limitée en collaboration avec Huawei en vente pour 160 dollars. Un prix plutôt raisonnable, donc.

D'autant que le reste de la gamme n'est clairement pas donné. Comptez 8 dollars pour des chaussettes, 20 dollars pour un pin's burger, entre 18 et 34 dollars pour un teeshirt, et 76 dollars pour un sweat-shirt. Pour commander, rendez-vous sur le site www.kfclimited.com, mais dépêchez-vous : certains produits sont déjà sold-out !