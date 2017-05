You2You : LA LIVRAISON COLLABORATIVE

La folie de la livraison n’en est qu’à son commencement alors You2You débarque !

Après Deliveroo, tok tok tok, foodora, TakeAtEasy, Allo Resto et j’en passe, la folie des livraisons n'est qu'au début d’une nouvelle méthode de consommation qui doucement mais sûrement s’installe dans les mœurs.

Ce nouveau marché en plein essor est donc vite devenu très concurrentiel avec de multiples compagnies qui ont vu le jour sur une période de temps assez restreinte. You2You est une nouvelle application qui innove en proposant un service de livraison collaboratif. Il existe aujourd’hui déjà une communauté de 30 000 youzers qui ne cesse de s’agrandir. Une bonne application pour ceux qui désirent arrondir les fins de mois !

De plus, il est dorénavant possible pour ceux possédant un e-commerce d’ajouter également le mode de livraison You2You aux choix proposés ; une bonne manière de faire jouer la concurrence en proposant des prix parfois plus attractifs…

Je vous laisse checker le site, pour les intéressés ;)

you2you.fr