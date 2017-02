Zalipie, le village le plus folklorique de Pologne

Depuis la fin du 19ème siècle, dans ce pittoresque village de Pologne, toutes les maisons se parent de motifs floraux. On vous explique pourquoi !

Sus à la suie !

Dans le Sud-Ouest de la Pologne, il existe un village qui ressemble à un village de poupées... Chacune de ses maisons est décorée de motifs floraux, peints à la main par ses habitants.

Les murs, les portes, les ponts, les puits, les niches des animaux, les objets des maisons... tout ce qui peut se peindre est recouvert de fleurs colorées et autres motifs végétaux. La légende raconte que les premiers dessins ont été réalisés par une femme qui voulait cacher les traces de suie de sa cheminée. Comme elle n'arrivait pas à blanchir à la chaux les contours, elle s'est dit qu'elle allait procéder autrement en rajoutant de la couleur. Elle fut rapidement imitée par ses voisines et c'est ainsi que les dessins entrèrent dans les maisons du village de Zalipie.

Résistance face à la modernité

On aurait pu penser qu'avec l'arrivée des équipements modernes et l'abandon progressif des cheminées, les habitants allaient abandonner leurs dessins. Il n'en fut rien. Au fil du temps, ils continuèrent de peindre leurs maisons et aujourd'hui, Zalipie (et ses 750 villageois) fait référence dans cet art populaire de Pologne.

Mieux, tous les ans, ils organisent une compétition pour élire les compositions les plus complexes. Il existe même une maison dédiée à l'apprentissage de cette peinture sur bois. Si à l'époque les pinceaux étaient fabriqués à partir des poils des queues de vaches et si les pigments étaient organiques, maintenant, tout le monde utilise les pinceaux modernes et de l'acrylique.

Un village à visiter si on passe dans le coin !