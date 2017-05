Zéro-Gâchis, une petite équipe au grand cœur !

Devenons Zéro-Gâcheurs !

Zéro-Gâchis, qu'est-ce que c'est ?

Zéro-Gâchis c’est L’entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Nombre d’entre nous, moi y compris, avons tous le même réflexe au supermarché : prendre le produit avec la date de péremption la plus éloignée. Conséquence : chaque jour, d’énormes quantités de produits ne trouvent pas d’acheteurs.

Zéro-Gâchis nous donne la solution pour l’environnement et notre portefeuille : grâce à leur service de référencement disponible à partir de leur application et leur système de géolocalisation, vous pouvez dorénavant vous rendre dans l’un des magasins partenaires les plus proches de chez vous et économiser jusqu’à 70% de réductions sur les produits s’approchant de leur date de péremption.

Dans le monde, plus d’un milliard de tonne de nourriture est gâché chaque année et en France plus d’un million, ce qui équivaut à 38 kg de nourriture consommable jetés toutes les secondes !

Zéro-Gâchis nous donne l’opportunité de changer nos comportements de consommation, alors devenons Zéro-Gâcheurs !

Enseignes partenaires

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site zero-gachis.com