Vaisselle du petit-déjeuner

Vaisselle du petit-déjeunerMis à jour le 26 janvier 2026
Tasses et soucoupes en porcelaine peinte pour un résultat raffiné et lumineux.Au coeur de l'hiver, appréciez le petit déjeuner en créant cet ensemble exceptionnel.A la portée de tous !
Matériels
- des tasses, sous-tasses et assiettes en porcelaine blanche
- de la peinture pour porcelaine (160 degrés): noir, jaune, vert, marron
- un pinceau (numéro 6)
- un feutre indélébile noir
1/ Dégraissez et essuyez la porcelaine. 2/ Reproduisez les motifs de ginkgo avec le système de transfert à la photocopie.
3/ Dessinez les sarments sur la porcelaine au feutre indélébile noir.
4/ Remplissez-les de noir. Laissez sécher.
5/ Peignez les feuilles de la couleur la plus foncée avec un pinceau à longs poils souples.Marquez les contrastes. Laissez sécher.
6/ Faites cuire 15 mn au four à 150 degrés.
Variez l'agencement des motifs pour les assiettes et les tasses.