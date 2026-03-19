Séparer une pièce : cette erreur de cloison fragilise votre plancher bois (les pros donnent la bonne méthode)

Vous rêvez de cloisonner un salon ou un grenier posé sur un plancher bois ancien ? Voici les réflexes indispensables avant de fixer le premier rail.

Un grand salon que l’on rêve de transformer en chambre d’amis, un palier perdu qui deviendrait un bureau… Séparer une pièce fait gagner des mètres carrés utiles sans pousser les murs. Sur le papier, monter une cloison semble simple. Mais dans un appartement ancien, un mauvais choix de matériaux peut surcharger un plancher bois et provoquer grincements, fissures, voire un affaissement progressif.

Pour créer un mur de séparation vraiment sûr, l’idée est de traiter la cloison comme une structure à part entière. On vérifie d’abord la capacité du sol, puis on choisit une cloison légère en plaques de plâtre ou sur ossature bois, avant de soigner l’isolation et la fixation des rails. Tout se joue dans quelques décisions au début du chantier.

Vérifier la portance de votre plancher avant la cloison

Sur un plancher bois ancien, la charge admissible tourne autour de 150 kg/m². Une cloison traditionnelle en briques dépasse facilement les 80 kg/m², ce qui consomme vite cette marge. Une cloison en plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique descend autour de 25 kg/m², catégorie de cloison légère beaucoup plus compatible avec un sol fragilisé. Mieux vaut aussi implanter la cloison au‑dessus des solives, pas juste sur un parquet flottant.

Avant le moindre coup de perceuse, un détecteur multi‑matériaux permet de localiser gaines électriques, canalisations ou éventuel plancher chauffant dans le sol. Ce repérage évite la fuite d’eau ou le court‑circuit au milieu du chantier. Pour que la future cloison n’amplifie pas les bruits, on colle au sol une bande résiliente avant de fixer la lisse basse : ce joint amortisseur peut gagner entre 3 et 5 dB d’atténuation phonique.

Choisir une cloison légère adaptée au sol

Pour une chambre ou un bureau, la plaque BA13 classique suffit en pièce sèche ; la version hydrofuge verte sert pour les zones humides et la plaque à haute dureté pour les couloirs. Siniat et Bouygues Bâtiment ont aussi développé une cloison à ossature bois avec isolant biosourcé qui ne réclame pas de rails en acier. « Sauf en cas de rénovation si le sol est trop irrégulier », a expliqué Christelle Atié au média Zepros. « Dans ce cas, on installe une cornière au sol, car le métal est plus souple que le bois ». « Bouygues est une entreprise traditionnelle. Le ‘Roi du Béton’ a bien pris le virage et va désormais réaliser 30 % de ses constructions en bois », a indiqué Christophe Lemaître.

Pour le confort, l’isolant au cœur de la cloison change tout. Une épaisseur d’au moins 45 mm de laine minérale ou de laine de bois absorbe les bruits entre pièces et donne l’impression d’une vraie séparation, pas d’une simple paroi. Associée à la bande résiliente au sol, cette « double peau » limite les transmissions de bruits de pas et le son de la télévision d’une pièce à l’autre.

Monter l’ossature de cloison sans fragiliser le plancher

On termine par l’ossature. Rails vissés au sol et au plafond, montants tous les 60 cm, gaines passées avant de fermer les deux faces.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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