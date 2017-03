Une sélection mode et confort Quand faire du sport devient une addiction, il faut penser à être bien équipée sinon, votre activité devient rapidement un enfer. Il y a encore quelques temps, pouvoir mêler mode et confort relevait du défi. Aujourd'hui, la mode se met au sport et les marques de streetwear ont cassé les codes et font véritablement rimer aisance et élégance.