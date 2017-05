Vive les mamans !

Dimanche, ce sera la fête des mères. Si vous cherchez des idées cadeaux, c’est par ici !

On fête les mamans ce dimanche ! C’est une belle occasion de marquer le coup, de lui redire combien on l’aime et comme elle compte pour nous. Reste à lui trouver un cadeau à la hauteur ! Et si vous n’êtes pas très enthousiastes à l’idée d’apporter à votre maman un bouquet de fleurs, le dernier best-seller en vogue ou un flacon de son parfum, rappelez-vous que ce sont les petites attentions bien choisies qui sont les plus touchantes. Alors nous, on a fait le tour des boutiques d’Etsy pour vous faire des propositions à prix doux (de 8 à 28 €).