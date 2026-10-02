À 71 ans, j’ai payé 2 500 € par an pour un médecin concierge : je ne verrai plus jamais la médecine comme avant

À 71 ans, une retraitée choisit de payer 2 500 $ par an pour un médecin concierge, après des années de rendez-vous expédiés. Son récit interroge ce que ce modèle change vraiment au quotidien.

Le matin où mes analyses de sang sont revenues avec la mention anormal, mon cœur a fait un bond. À 71 ans, voir ce mot sur un écran, ça réveille tous les scénarios catastrophes. J’ai pris mon téléphone, envoyé un message à mon médecin concierge, et attendu. Cinq minutes plus tard, la réponse tombait : rien d’inquiétant. En échange de 2 500 $ par an, c’est exactement ce que j’achète : la fin de ces heures d’angoisse solitaire.

Avant ce médecin concierge, j’avais une interniste formidable : brillante, curieuse, vraiment à l’écoute. Puis elle est partie à la retraite, et j’ai découvert l’autre face de la médecine de ville. Une nouvelle docteure pressée, qui enchaînait les consultations, ne lisait pas vraiment mon dossier et me renvoyait systématiquement vers un spécialiste. Je ressortais avec des ordonnances, mais sans la sensation que quelqu’un voyait l’ensemble de ma santé.

Avant le médecin concierge : quand on se sent expédiée

Dans ce cabinet débordé, je n’étais plus qu’un dossier parmi d’autres. J’ai trois maladies chroniques à gérer au quotidien, ostéoporose, reflux acide et maladie de Ménière, et j’avais besoin de quelqu’un qui relie les points. Les généralistes américains voient souvent autour de 20 patients par jour, ce qui laisse des rendez-vous de dix ou quinze minutes. Ce tempo convenait mal à une septuagénaire qui a toujours une nouvelle question à poser.

À force de ressortir frustrée, j’ai compris que le problème n’était pas seulement cette médecin-là, mais un système qui sature. Obtenir un rendez-vous prenait des semaines, chaque symptôme était traité isolément, et personne ne semblait avoir le temps de se demander si mes vertiges, mes os fragiles et mon estomac contrarié racontaient une même histoire. C’est dans ce contexte que j’ai commencé à envisager de payer pour autre chose.

Ce que m’apporte vraiment un médecin concierge à 2 500 $ par an

Un médecin concierge, en pratique, c’est un généraliste qui limite volontairement son nombre de patients et facture des frais annuels d’adhésion. Aux Etats-Unis, cette cotisation tourne souvent entre 2 000 et 10 000 dollars par an ; la mienne est de 2 500 $, dans le bas de la fourchette. En contrepartie, elle suit quelques centaines de personnes au lieu de 3 000 ou 4 000, et reçoit six à huit patients par jour plutôt que vingt.

Concrètement, je peux lui envoyer un texto pour une question de traitement, une fièvre, un doute devant un résultat de laboratoire. Elle répond elle-même, souvent dans l’heure, parfois en cinq minutes, comme ce jour où mes plaquettes semblaient anormales. Ce message a suffi à faire retomber ma peur. Lors des consultations, nous avons enfin le temps : trente, quarante-cinq minutes, une heure s’il le faut, pour parler prévention, médicaments, interactions, pas seulement l’urgence du jour.

Médecin concierge : combien ça coûte et pour qui c’est utile ?

Les 2 500 $ par an représentent un peu moins de 210 $ par mois. Cette somme n’inclut ni hospitalisation, ni spécialistes, ni médicaments : l’assurance continue de payer ces soins, l’adhésion achète surtout du temps et de l’accès.

Ce modèle intéresse surtout des seniors avec maladies chroniques et rendez-vous répétés. Beaucoup lui reprochent d’alimenter une médecine à deux vitesses, réservée à celles qui peuvent payer.

Sources Top Santé

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