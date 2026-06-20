À la maison, ce n’est ni le frigo ni la télé : votre box internet plombe la facture, ce geste du soir la fait baisser

En pleine hausse des prix de l’électricité, un petit boîtier posé près de la télé avale des kWh en continu dans des millions de foyers. Quels chiffres, quels gestes simples pour reprendre la main sans se priver d’internet ?

Et si le plus gros gouffre d’électricité de la maison ne ronronnait pas dans la cuisine, mais dans le salon ? Quand la facture grimpe, les suspects habituels sont le frigo, le four ou la télé. Pourtant, un autre appareil reste allumé jour et nuit, sans bruit et presque sans lumière.

Posée derrière la télévision ou coincée sur une étagère, la box internet clignote en permanence. On l’oublie aussitôt installée, on la laisse tourner 24h/24, 365 jours par an. Résultat : sa consommation continue finit par peser lourd, bien plus qu’on ne l’imagine. Et un simple réflexe du soir peut déjà changer la donne.

On accuse le frigo… mais la vraie pompe à kWh tourne derrière la télé

Le réfrigérateur a mauvaise réputation, car il fonctionne en continu. Pourtant, son compresseur s’arrête régulièrement. La box internet, elle, ne “dort” jamais. Selon l’ADEME, une box Wi‑Fi moyenne affiche une consommation d’environ 97 kWh par an, simplement parce qu’elle reste allumée presque toute la journée.

Et si le foyer dispose d’une offre triple play avec décodeur TV, la consommation de la box internet grimpe autour de 184 kWh par an. C’est autant, voire plus, que certains gros appareils qu’on surveille de près, alors que ce petit boîtier discret reste caché derrière l’écran. La box fait même partie de la poignée d’appareils en veille qui pèsent le plus dans la facture : l’ADEME estime que 15 à 50 équipements laissés en attente peuvent représenter jusqu’à 11 % de la note annuelle.

Combien consomme vraiment une box internet en France ? (kWh, € et comparaisons concrètes)

Concrètement, cette consommation box internet représente presque autant qu’une machine à laver de 7 kg utilisée un jour sur deux : environ 101 kWh par an. Autre repère parlant : une box, un décodeur et une télé peuvent engloutir plus de 350 kWh sur l’année, soit le niveau d’un sèche‑linge.

À l’échelle du pays, le choc est encore plus net. Fin 2025, environ 30 à 33 millions de box et décodeurs ont consommé près de 3,3 térawattheures d’électricité en un an, soit l’équivalent de la consommation d’une grande ville. Tout cela pour un équipement que beaucoup ne pensent jamais à éteindre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Énergie économisée 25 à 70 kWh/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’une grande partie de la consommation de la box vient du simple fait qu’elle reste sous tension. Ses composants électroniques, le Wi‑Fi et la connexion au réseau tournent en continu, que vous utilisiez internet ou non. En la coupant plusieurs heures chaque jour, on supprime cette consommation de base sans toucher au confort le reste du temps. 💡 Le petit plus : Ce réflexe ouvre la porte à une vraie sobriété numérique : une fois la box maîtrisée, il devient plus facile de repérer et de couper les autres veilles qui alourdissent la facture, comme la télé ou l’ordinateur fixe. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout débrancher du jour au lendemain sans vérifier ce qui dépend de la box : alarme, caméras, thermostats ou objets connectés peuvent se retrouver inactifs. Mieux vaut cartographier ces usages et privilégier le mode éco ou une coupure partielle quand la sécurité du logement repose sur la connexion.

Comment apprivoiser la consommation de votre box (sans la débrancher tout le temps)

Bonne nouvelle : reprendre la main sur la consommation de la box internet ne demande ni travaux ni achat coûteux. Les mesures de l’Arcep montrent qu’environ 95 % de l’énergie consommée par une box ne dépend pas vraiment de ce que vous faites en ligne. Qu’elle diffuse une série ou qu’elle ne serve à rien pendant la nuit, elle avale presque la même quantité de kWh.

D’où l’intérêt d’éteindre sa box internet la nuit : selon l’ADEME, couper le boîtier 10 à 12 heures permettrait d’économiser environ 25 % de sa consommation, soit 10 à 13 € par an pour un foyer classique. Pour rendre ce geste durable, plusieurs options existent : activer le mode éco programmable proposé par la plupart des opérateurs, brancher la box sur une prise ou une multiprise à minuterie (moins de 15 €, amortie en moins de deux ans), ou accepter l’échange contre un modèle fibre récent, qui descend parfois autour de 60 kWh par an.