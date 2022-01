Apprendre à connaître son corps avec un sextoy

Le sextoy est un excellent moyen de découvrir d’autres aspects de sa sexualité. Focus sur ces accessoires dédiés au plaisir.

Le sextoy : beaucoup plus répandu que vous ne le pensez !

S’il y a bien une chose qui n’a pas changé depuis des siècles, c’est l’engouement de l’Homme pour le sexe et tout ce qui tourne autour. En fait, il n’y a rien de surprenant à cela, puisque le sexe tient une place de choix dans la société, et cela ne date pas d’aujourd’hui. Par exemple, des femmes influentes dans l’histoire de l’humanité ont su en faire une arme pour arriver à leurs fins, à l’instar de Marie-Antoinette ou encore Mata Hari. Toutefois, malgré son importance, le sujet de la sexualité a longtemps été tabou aux yeux de la société, mettant ainsi un frein à son développement.

Heureusement, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les mœurs ont changé et il est devenu beaucoup plus facile de parler de sexualité, et ce, sous toutes les coutures. Le sextoy fait partie de ces accessoires qui naguère était boudés, à cause entre autres de sa relation étroite avec certaines pratiques sexuelles non acceptées par la bien-pensance. Pratiques qui, actuellement, sont devenues presque aussi communes que l’utilisation du sextoy lui-même.

En 2020, 3 Français sur 10 ont affirmé avoir utilisé plusieurs fois un sextoy au cours de l’année, les femmes étant plus concernées que les hommes. Fini la gêne occasionnée par la seule mention du terme « jouet pour adulte », et bonjour les nouveaux plaisirs procurés par ces accessoires !

L’augmentation du pourcentage d’utilisation du sextoy a été favorisée par la facilité d’accès à ces derniers. En effet, vous offrir un stimulateur clitoridien est devenu très simple, grâce à l’essor des boutiques sur Internet ainsi que la vente en ligne. Il n’y a plus besoin de se rendre dans un magasin physique pour s’en procurer, puisqu’il suffit tout simplement de faire quelques recherches et, en quelques clics, la livraison de votre sextoy à domicile est confirmée !

Découvrir les joies du sexe en solo

Contrairement à ce qui peut être pensé, il n’y a aucune honte à se masturber, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La masturbation permet de découvrir son corps et d’apprendre à le connaître d’une certaine manière. En vous masturbant, vous vous retrouvez seule avec vous-même, et vous vous procurez du plaisir, alors pourquoi s’en priver ?

Se masturber est un moyen d’explorer les zones érogènes de son corps. En effet, lors de la masturbation, il ne faut pas se contenter de caresser uniquement la « zone intime ». Vous avez deux mains, utilisez l’une pour stimuler votre sexe, et l’autre pour vous stimuler tout le reste. Il est important de mentionner que les zones érogènes sont nombreuses sur le corps d’une femme, et certaines sont beaucoup plus sensibles que d’autres. Il serait dommage de ne pas les connaître ou d’attendre que quelqu’un d’autre les explore à votre place !

Et si se masturber fait du bien, avec un sextoy, c’est encore mieux. Nous avons l’habitude des sextoys de forme phallique qui s’insèrent directement dans le vagin. Bien évidemment, leur efficacité n’est plus à prouver ! Cependant, l’heure est à la nouvelle génération de sextoys à l’instar du stimulateur clitoridien. Ce petit bijou de technologie permet d’axer les plaisirs sur le point le plus sensible du corps de la femme : le clitoris. Utiliser l’un de ces appareils permet alors de faire l’expérience de l’orgasme clitoridien. Le fait est que le plaisir fourni par un stimulateur clitoridien est différent de ce que peut proposer tout autre sextoy. L’essayer, c’est l’adopter !

Un moyen pour booster sa confiance en soi

Lorsque vous connaissez votre corps, il devient plus facile de guider votre partenaire quant à ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. En effet, grâce au sexe en solo et au sextoy, vous êtes plus au fait des choses qui vous mettent en émoi, que vous préférez et qui, finalement, vous font du bien. Exit ces nuits de frustration où votre plaisir n’atteint pas son paroxysme !

Quand vous savez ce que vous aimez, il est plus simple d’en faire part à celui qui est supposé s’occuper de vous. Cette ouverture vous rend alors plus entreprenante, permettant d’augmenter considérablement la confiance en soi ! De quoi améliorer sa libido et, au final, avoir une vie sexuelle épanouie.

