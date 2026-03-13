Cet évier Villeroy & Boch à -1 440 € chez Darty : vérifiez ce détail avant de foncer à la caisse

Un évier Villeroy & Boch en céramique perd plus de 1 400 € sur Darty.com et affole les amateurs de rénovation de cuisine. Faut-il profiter de cette remise spectaculaire ou se méfier des coulisses du bon plan ?

Un évier qui « perd » 1 440 € d’un coup, ça attire l’œil, surtout quand il s’agit d’un évier Villeroy et Boch affiché en promo sur le site de Darty. Pour beaucoup de Français qui préparent une rénovation de cuisine, ce timbre d’office en céramique ressemble au détail qui change tout sans refaire la pièce entière.

L’offre met en avant un prix barré autour de 2 154 € pour un tarif promo à 749 €, soit plus de 1 400 € d’écart. De quoi donner envie de cliquer sans trop réfléchir, mais aussi de se demander si ce « bon plan » correspond vraiment à votre cuisine et à votre budget global.

Ce bon plan Darty sur l’évier Villeroy et Boch : prix, modèle et remise

Le modèle concerné est l’évier de cuisine Tradition, un timbre d’office 2 cuves en céramique blanche, avec revêtement CeramicPlus. Il est annoncé en fabrication française, avec vidage automatique, kit de fixation et deux trous amorcés pour la robinetterie. Ses dimensions (89,5 × 63 × 22 cm, cuves de 18 cm de profondeur) et son poids d’environ 45 kg le destinent clairement à une cuisine familiale et durable.

Sur Darty.com, vendu par le spécialiste Batinea en exclusivité web, l’évier apparaît à 749 € au lieu de 2 154 € ou autour de 935 € au lieu de 2 290,80 €, selon les périodes, soit une remise proche de 60 %. Darty précise que le prix de référence peut être le prix conseillé par le fabricant ou le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours, ce qui explique ces écarts tout en donnant une idée du positionnement haut de gamme. La garantie fabricant de 15 ans, à côté de la garantie légale de 2 ans, renforce l’idée d’un achat pensé pour durer.

Ce que vous achetez vraiment : un évier céramique premium… et pour quel profil

Au quotidien, la céramique avec revêtement CeramicPlus offre une surface non poreuse, plus hygiénique et simple à nettoyer, annoncée comme résistante aux rayures. Le style timbre d’office, posé en façade de meuble, donne un effet cuisine de campagne chic qui séduit les amateurs de rénovation premium. Deux bacs, un vidage automatique et une fabrication française en font un équipement taillé pour une maison principale où l’on cuisine beaucoup.

En face, il y a des contraintes très concrètes. Avec près de 45 kg, il faut un meuble bas solide et deux personnes pour la pose. Un choc violent peut ébrécher la céramique, même si elle est dure. En zone très calcaire, le brillant demandera une petite routine d’entretien avec des produits doux. Pour un logement en location, une petite cuisine ou un budget serré, un évier inox ou résine Blanco, Franke ou une gamme équivalente chez Ikea peut rester plus raisonnable. Cet évier devient surtout intéressant pour une rénovation de cuisine haut de gamme que l’on compte garder longtemps.

Avant de foncer : la checklist compatibilité pour éviter la galère

Avant de valider la commande de cet évier Villeroy et Boch Darty, tout se joue dans le détail : compatibilité avec votre meuble, votre plan de travail, votre plomberie… et le coût total pose comprise. À noter aussi le droit de rétractation de 14 jours, avec en général les frais de retour à votre charge, peu pratique pour un colis aussi lourd.

Largeur de meuble et découpe du plan adaptées aux 89,5 × 63 cm ?

Type de pose timbre d’office compatible avec votre plan (bois, stratifié, pierre) ?

Robinetterie, vidage, accessoires : tout est-il inclus ou à acheter en plus ?

Budget global calculé : évier + accessoires + main-d’œuvre éventuelle ?

Délai et conditions de livraison gérables pour manipuler un évier de 45 kg ?