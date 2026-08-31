Cette erreur avec le filtre de mon aspirateur a fait chauffer le moteur, le réparateur me l’a prouvé en 1 geste

Pendant six ans, une lectrice a rincé le filtre en papier de son aspirateur, convaincue de prolonger sa durée de vie. Jusqu’au jour où, face au réparateur, un simple « test de la table » a révélé l’origine d’un moteur anormalement chaud.

Pendant des années, une lectrice a eu le même réflexe rassurant : démonter le filtre de son aspirateur, le passer sous l’eau, le laisser sécher toute la nuit. Elle était persuadée de faire ce qu’il y a de mieux pour son appareil, surtout depuis que le moteur lui avait coûté plus de 150 €.

Un jour, l’aspiration a chuté, le bruit a changé et une odeur chaude a commencé à se dégager. Direction l’atelier de réparation. Quand le technicien a posé le filtre à plat sur la table, elle a compris d’un coup d’œil pourquoi le moteur qui chauffe n’était pas un hasard… et pourquoi rincer filtre aspirateur n’est pas toujours une bonne idée.

Pendant six ans, je croyais chouchouter mon aspirateur

Son rituel semblait irréprochable : une fois par mois, elle retirait ce cylindre plissé, le passait sous le robinet puis le déposait sur l’égouttoir. Le lendemain, tout paraissait sec, donc sans danger. Sauf que ce filtre à cartouche était un filtre en papier, jamais pensé pour supporter l’eau.

Beaucoup d’aspirateurs sans sac sont équipés de ce type de filtre plissé, qui ressemble à un petit accordéon rigide. Il est souvent confondu avec un filtre HEPA lavable, en matière synthétique. Pour y voir clair, certains fabricants utilisent un code couleur très simple : « Les filtres HEPA bleus peuvent être lavés, tandis que les filtres HEPA de couleur verte ne peuvent pas être nettoyés et doivent être remplacés. » D’ailleurs, la mention washable sur le cadre est un indice précieux.

Le jour où le réparateur a posé le filtre à plat : le choc visuel

À l’atelier, le technicien a simplement retiré le filtre, puis l’a posé bien à plat sur la table. Le verdict sautait aux yeux : les plis n’étaient plus réguliers. Certains étaient écrasés, d’autres ouverts en éventail, comme un accordéon oublié sous la pluie. « Un filtre en papier mouillé perd sa rigidité structurelle et ne joue plus son rôle », a-t-il expliqué.

Ce geste tout bête est devenu un test à faire chez soi : poser le filtre sur une surface plane et regarder s’il reste bien symétrique. Si des zones s’affaissent ou se collent entre elles, l’air ne circule plus correctement. Le flux d’air se bloque, l’aspiration chute et le moteur force pour compenser. À force, la surchauffe finit par fatiguer l’appareil, voire le condamner.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie annuelle quelques euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un filtre en bon état laisse passer juste ce qu’il faut d’air : le moteur respire, ne force pas et chauffe moins. Quand on rince un filtre non prévu pour l’eau, il se déforme, se colmate et augmente la résistance. À chaque passage, le moteur tire plus, consomme davantage et s’use plus vite, alors qu’un simple remplacement régulier évite cette fatigue permanente. 💡 Le petit plus : adoptez le “test de la table” à chaque nettoyage et cherchez le mot “washable”, un pictogramme de robinet ou le code couleur bleu/vert avant de laisser couler la moindre goutte d’eau sur votre filtre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rincer un filtre en papier ou HEPA non lavable puis le remonter humide ou déjà déformé, au risque de l’abîmer et de faire chauffer le moteur à chaque utilisation.

Pourquoi rincer un filtre en papier le détruit à petit feu

Un filtre plissé fonctionne comme un origami technique : chaque pli augmente la surface de filtration sans prendre plus de place. Quand ce papier se gorge d’eau, les fibres gonflent, se ramollissent et perdent leur forme. Des zones s’écrasent, d’autres se collent, la surface utile diminue et l’air ne trouve plus son chemin.

Pour un filtre non lavable en papier ou en fibre de verre, le seul geste autorisé reste le dépoussiérage à sec : tapoter dehors, utiliser une brosse douce ou un souffle d’air, puis accepter de le remplacer environ une fois par an. Un filtre neuf coûte quelques euros : un vrai budget filtre à prévoir, bien plus doux qu’un aspirateur à remplacer parce qu’on a trop aimé le robinet. La règle à retenir tient en une phrase : « Si vous n’êtes pas sûr que votre filtre soit lavable, ne le lavez pas. »