Dépression : Harvard s’inquiète de ce polluant courant de vos shampoings activé par certaines bactéries intestinales

Une équipe de la Harvard Medical School relie une bactérie intestinale et la diéthanolamine de certains shampoings à une réponse inflammatoire associée à la dépression. Cette piste intrigante pourrait redéfinir un sous-type de dépression, mais soulève encore de nombreuses zones d’ombre.

Et si une molécule cachée dans un shampoing pouvait, chez certaines personnes, nourrir la biologie de la dépression en passant par l’intestin ? En 2025, une équipe de la Harvard Medical School décrit dans le Journal of the American Chemical Society une chaîne continue qui relie un microbe du ventre, un polluant cosmétique et une réponse inflammatoire connue pour peser sur l’humeur. Le scénario ne parle pas de toxicité aiguë, mais d’un dialogue discret entre salle de bain, intestin et cerveau.

Au cœur de ce travail du Clardy Lab, on trouve la bactérie intestinale Morganella morganii et un composé industriel courant, la diéthanolamine (DEA), présent dans certains solvants, savons, shampoings, cosmétiques ou lubrifiants. Selon l’étude publiée dans le Journal of the American Chemical Society, cette rencontre aboutit à la fabrication de lipides hybrides qui déclenchent une forte production d’interleukine-6 (IL-6), une cytokine régulièrement retrouvée à des niveaux élevés chez une partie des personnes souffrant de trouble dépressif majeur. L’enjeu est clair : comprendre un possible sous-type de dépression à composante inflammatoire.

Comment Harvard relie Morganella morganii, polluant DEA et dépression

Les chercheurs expliquent que Morganella morganii fabrique normalement un acide gras lié à un petit alcool sucré. Quand cette bactérie rencontre la DEA, cette dernière remplace l’alcool dans le lipide. Le résultat est une sorte de « lipide chimère » qui ressemble à des cardiolipines, graisses que l’immunité innée interprète comme un signal de danger. Exposé à ces faux signaux, l’organisme libère des cytokines pro-inflammatoires, dont l’IL-6, bien plus fortement que pour d’autres messagers.

Cette voie rejoint un schéma déjà décrit en 2023 dans un autre article du Journal of the American Chemical Society, où la bactérie Muribaculum intestinale sécrétait des lipides capables, eux aussi, de déclencher IL-6. Ensemble, ces résultats dessinent un motif : certains lipides du microbiote intestinal agissent comme des interrupteurs de l’inflammation, avec un impact possible sur l’axe intestin-cerveau et l’humeur.

Une piste de dépression inflammatoire liée au microbiote intestinal

Depuis des années, des travaux sur la dépression retrouvent IL-6 et d’autres marqueurs inflammatoires au-dessus de la normale chez un sous-groupe de patients, en particulier ceux qui cumulent maladies métaboliques ou inflammatoires chroniques. L’étude de Harvard apporte un mécanisme précis qui relie cette inflammation à une bactérie bien identifiée et à un polluant du quotidien. Elle nourrit l’idée d’un phénotype de « dépression inflammatoire » où les signaux immunitaires pèseraient autant que les neurotransmetteurs comme la sérotonine ciblés par les antidépresseurs ISRS.

Sur le plan clinique, les auteurs envisagent deux suites : utiliser la trace sanguine de ces lipides enrichis en DEA comme biomarqueurs pour repérer ce sous-type, et tester des médicaments qui modulent l’immunité, déjà utilisés dans d’autres maladies, plutôt que de miser uniquement sur la sérotonine. Le texte insiste toutefois sur le chemin à parcourir avant d’en arriver à des tests ou traitements validés chez l’humain.

Qu’est-ce que cela change pour la dépression et nos produits du quotidien ?

Les chercheurs rappellent qu’aucun lien direct n’est démontré entre l’usage de shampoings contenant de la diéthanolamine (DEA) et la survenue d’une dépression. L’étude décrit une voie biologique plausible, chez des individus porteurs de Morganella morganii et déjà vulnérables sur le plan inflammatoire, mais elle ne prouve pas qu’une exposition courante provoque la maladie. Les prochaines étapes passeront par des études de cohortes humaines mesurant à la fois le microbiote, les lipides modifiés et les symptômes.

Pour le quotidien, ce travail invite plutôt à considérer que notre humeur se construit aussi dans l’intestin, au croisement de nos bactéries, de notre environnement chimique et de notre système immunitaire. Certaines personnes choisiront peut-être de limiter les produits contenant de la DEA, identifiée sur les étiquettes, mais les chercheurs de la Harvard Medical School insistent surtout sur la nécessité de mieux cartographier ces couples bactérie-polluant avant de tirer des conclusions hâtives.