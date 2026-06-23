Épuisé, au bord du burn-out et accro à votre téléphone ? Cette phrase d’une romancière américaine change tout

Quand ton téléphone se fige, tu ne lui fais pas un discours de motivation. Tu le débranches, tu attends, tu le rallumes. La romancière américaine Anne Lamott applique exactement la même logique à nos vies avec cette phrase qui circule partout : « Presque tout fonctionnera à nouveau si vous le débranchez pendant quelques minutes, y compris vous. »

Elle l’a glissée dans une liste de « vérités » écrite à 61 ans, au moment où elle voyait ses amis épuisés, dépassés, en quête d’un mode d’emploi pour tenir debout. La formule ressemble à une jolie maxime de frigo, jusqu’au jour où tu te surprends à exploser sur un détail ou à prendre des décisions absurdes à 18 h, et que tu te demandes si ce n’est pas toi, justement, qui as besoin d’être débranchée quelques minutes.

Ce que veut vraiment dire Anne Lamott quand elle parle de se débrancher

Dans son texte, Anne Lamott commence par une autre certitude : « toute vérité est un paradoxe ». La vie est à la fois un cadeau magnifique et quelque chose de presque impossible à supporter. Sa phrase sur le fait de « débrancher » arrive juste après, comme un conseil de survie plus qu’une invitation à filer en cure thermale. Le mot « presque » compte : certaines relations, certains boulots, ne se répareront pas avec un simple week-end off. Mais une grande partie de nos ratés quotidiens relèvent de la surcharge, pas du drame existentiel.

Des chercheurs ont montré que, sous effort mental prolongé, des zones du cortex frontal basculent en état de sommeil local alors que tu restes réveillée. Résultat : irritabilité disproportionnée, coopérations qui s’effritent, décisions que tu regrettes le lendemain matin. Le cerveau se met à « buguer » comme un ordinateur saturé. Couper l’alimentation un court moment, c’est permettre au système de redémarrer, sans jugement moral. Un routeur qu’on redémarre n’est ni paresseux ni faible ; il a juste besoin d’un cycle off/on.

Hyperconnectivité, nomophobie : quand le cerveau reste branché 24 h sur 24

Dans la vraie vie, ce bug a souvent la forme d’un écran. Mails du boulot, WhatsApp des parents d’élèves, notifications d’appli, reels qui s’enchaînent… La spécialiste de la déconnexion Laurie Michel raconte avoir frôlé le burnout en laissant son téléphone organiser chacune de ses minutes. Elle parle de nomophobie pour décrire cette angoisse à l’idée d’être séparée de son mobile, au point de ne plus savoir où finit le travail et où commence la vie privée.

Les notifications jouent ici le rôle de mini jackpots : à chaque sonnerie, une petite récompense dopaminergique qui renforce le réflexe de vérifier. Beaucoup de gens sont persuadés pouvoir « lâcher quand ils veulent », alors que le système est programmé pour les rappeler en permanence. Au point que certains hôtels inventent la « digital detox » ou la « soulcation », et que le Label Vivala® identifie les lieux qui facilitent réellement la déconnexion. Laurie Michel préfère présenter la pause comme un jeu : « Êtes-vous capable de passer une heure sans… ? », et rappelle que « On le fait par étapes, c’est la clé ».

Comment vous débrancher quelques minutes, y compris quand tout le monde a besoin de vous

Celles qui cassent le plus vite ne sont pas forcément les moins solides, mais souvent les plus utiles : soignantes, profs, mères de jeunes enfants, managers disponibles pour tout le monde. Leur identité s’est collée à l’idée d’être là pour les autres, tout le temps. Pour elles, la fin de la phrase d’Anne Lamott, « y compris vous », sonne comme une autorisation. Elle rappelle aussi ailleurs qu’ »il n’y a presque rien d’extérieur qui puisse vous aider durablement » : s’occuper de soi n’est pas égoïste, c’est la seule partie du système sur laquelle on a vraiment prise.

Concrètement, « se débrancher » ne ressemble pas à une retraite à Bali, mais à des gestes minuscules répétés. Fermer l’ordinateur cinq minutes après une visio sans attraper le téléphone. Marcher autour du pâté de maisons sans podcast dans les oreilles. Laisser son mobile dans une autre pièce pendant le dîner. Des études montrent qu’une courte pause des réseaux sociaux suffit déjà à faire baisser anxiété et symptômes dépressifs chez les jeunes adultes. On peut en faire un défi personnel : 10 minutes sans écran aujourd’hui, 20 demain, puis une heure chaque week-end. Un vrai bouton OFF, planifié, plutôt que d’attendre le crash du système.