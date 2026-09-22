Femmes nées dans les années 50, 60 ou 70 : ces 13 humiliations médicales que la génération Z n’imagine même pas

Nées entre 1950 et 1979, des millions de femmes ont servi de cobayes silencieux d’une médecine pensée par et pour les hommes. Des essais cliniques aux tampons, 13 réalités occultées refont surface.

Si vous êtes une femme née dans les années 1950, 1960 ou 1970, votre corps a vécu une médecine qui n’avait pas été conçue pour lui. Pendant que la génération Z grandit avec des infos santé partout, votre génération a encaissé au moins 13 réalités médicales franchement offensantes, souvent sans même le savoir.

Dans les faits, tout le système a été pensé pour un patient masculin : des essais cliniques qui excluaient les femmes jusqu’en 1993 aux crash-tests automobiles calibrés sur un homme de 1,75 m. Résultat, ce que la Gen Z considère comme de la négligence serait, pour vous, un progrès.

Essais cliniques, médicaments, contraception : le corps féminin en option

Jusqu’au début des années 1990, la plupart des grands essais qui ont servi de base aux doses de médicaments et aux symptômes types d’un infarctus ont été menés presque uniquement sur des hommes. Les femmes étaient jugées trop variables à cause de leurs hormones, et les hommes reçoivent encore un diagnostic correct en moyenne quatre ans plus tôt qu’elles.

Cette recherche centrée sur l’homme laisse des traces : les femmes sont jusqu’à 70 % plus susceptibles de subir des effets secondaires, et à douleur égale on leur donne plus souvent un calmant qu’un antalgique. La pose de stérilet, vendue comme inconfortable, est décrite par beaucoup comme une douleur proche de l’accouchement. En 2016, une piqûre contraceptive masculine efficace a pourtant été stoppée pour boutons et sautes d’humeur.

Grossesses, endométriose, ménopause : une génération sacrifiée

Aux États-Unis, les femmes nées dans les années 1950 à 1970 ont souvent accouché dans le pays riche où la mortalité maternelle est la plus élevée, alors qu’environ 87 % des décès liés à la grossesse seraient évitables, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les femmes noires y paient le prix le plus lourd, avec un risque de mourir trois fois supérieur.

Pendant ce temps, l’endométriose, qui provoque douleurs chroniques et infertilité, ne reçoit qu’environ 0,038 % du budget du National Institutes of Health, soit quelques dollars par patiente, alors que les entreprises centrées sur la dysfonction érectile ont levé six fois plus. Arrivées à la ménopause, ces mêmes femmes découvrent que seules 31 % des formations en gynécologie prévoient un module, beaucoup de médecins se disant peu préparés.

Crash-tests, tampons, médecins : des dangers que la Gen Z hérite encore

Dans les années où ces femmes ont passé leur permis, les mannequins de crash-test représentaient un homme de 1,75 m pour 77 kg. Quand une version dite féminine existe, elle n’est souvent qu’un modèle réduit et rarement placée au volant. Résultat : les femmes sont 17 % plus exposées au décès et 73 % plus aux blessures graves lors d’un choc frontal identique.

Le quotidien de ces femmes les exposait aussi à des risques invisibles : une étude publiée dans Environment International a retrouvé du plomb et de l’arsenic dans 30 modèles de tampons, y compris bio, sans que la Food and Drug Administration ne modifie ses consignes. À l’hôpital, des travaux montrent qu’une patiente opérée par un chirurgien homme a 32 % de risque de décès de plus que si l’intervention est réalisée par une femme.