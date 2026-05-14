Fruits à coque : cette poignée que tout le monde grignote cache un excès dangereux et un atout majeur pour le cerveau

Sur votre bureau, la poignée de fruits à coque n’a pas les mêmes effets selon la noix choisie. Entre cœur, cerveau et poids, comment composer le bon mélange ?

Une poignée de fruits à coque sur le bureau donne l’impression de cocher la case « snack sain ». Pourtant, noix, amandes, noix de cajou et noix du Brésil n’apportent ni les mêmes graisses ni les mêmes minéraux, et leurs effets sur le cœur ou le cerveau divergent. Comprendre les différences entre les noix pour la santé change déjà la façon de remplir le bocal.

Dans la pratique, chaque fruit à coque a son rôle : les noix apportent des oméga‑3 végétaux pour le cerveau, les amandes se distinguent par leur vitamine E antioxydante, les noix de cajou concentrent cuivre, fer et zinc utiles aux régimes végétariens, et les noix du Brésil fournissent beaucoup de sélénium. L’enjeu n’est pas de tout manger, mais de choisir selon ses besoins.

Noix et amandes, alliées du cerveau mais pas interchangeables

Une portion de noix se distingue par ses oméga‑3. Une once, soit environ 28 g, fournit environ 2,5 fois l’apport quotidien recommandé en acide alpha‑linolénique (ALA), précisent le National Institutes of Health (NIH). « Fourteen walnut halves cover your entire daily omega-3 ALA need. », résume Pharmacist Yvette, pharmacienne spécialisée en santé fondée sur les preuves. Les noix apportent aussi des polyphénols et une forme particulière de vitamine E, le gamma‑tocophérol, associés à une meilleure protection des vaisseaux et des cellules cérébrales.

Les amandes jouent une autre carte : celle de la vitamine E. « Une portion de 28 grammes d’amandes contient environ la moitié de vos besoins quotidiens en vitamine E. », rappelle la diététicienne Destini Moody. Un apport trop faible en cette vitamine a été associé à davantage de cas de démence, tandis qu’une consommation régulière d’amandes a amélioré les fonctions exécutives et la cognition chez des personnes prédiabétiques dans les études qu’elle cite.

Noix de cajou et noix du Brésil, forces cachées et vigilance

Les noix de cajou restent discrètes, pourtant une portion d’environ 28 g apporte à peu près 67 % des besoins quotidiens en cuivre, comme le rappelle Pharmacist Yvette. Deux portions couvrent quasiment 100 %. Les noix de cajou fournissent aussi des quantités intéressantes de fer et de zinc non héminiques, très utiles aux personnes qui suivent une alimentation surtout végétale.

Les noix du Brésil sont les championnes du sélénium. Une seule noix fournit presque le double de l’apport quotidien recommandé, alors que l’apport maximal tolérable est d’environ 400 microgrammes par jour, d’après le National Institutes of Health. Un excès chronique peut entraîner chute de cheveux, fragilité des ongles, troubles digestifs et parfois neurologiques. Le NIH recommande donc de les consommer seulement occasionnellement, par exemple une pièce deux ou trois fois par semaine, plutôt comme un complément que comme un snack.

Composer son mélange de noix en fonction de sa santé

Pour limiter les calories, une petite poignée de fruits à coque non salés par jour, autour de 20 à 30 g, est une bonne cible. Plus de noix si l’on mange peu de poisson, des amandes pour la vitamine E, quelques noix de cajou pour les minéraux et une seule noix du Brésil de temps en temps suffisent à ajuster. Cœur et cerveau partageant des facteurs de risque vasculaires communs, rappelle l’American Heart Association, ce geste unique peut protéger les deux.

Sources Top Santé

«Les fruits a coque sont excellents pour le cerveau mais faut il privilegier les amandes ou les noix 2 dieteticiennes tranchent»