Groupama : une mutuelle santé engagée

Groupama est une mutuelle santé engagée dans le bien-être de ses clients. Le groupe fait partie des assureurs leaders sur le marché.

Groupama : une mutuelle santé modulable et personnalisable

S’inscrire à une mutuelle santé est conseillé pour les personnes qui tombent souvent malades et qui ont besoin de soins spéciaux. Bien sûr, l’inscription à la Sécurité sociale permet de couvrir une grande partie des frais médicaux (80 %). Cependant, les frais restants peuvent tout de même s’avérer onéreux. S’inscrire à une mutuelle santé est recommandé pour ne pas tomber dans le rouge. La mutuelle santé Groupama fait partie des meilleures en France.

La souscription à la mutuelle santé Groupama se fait sans limite d’âge. Aucun questionnaire médical n’est imposé aux nouveaux clients. Avec Groupama, vous bénéficiez d’une couverture immédiate. La prise en charge concerne tous les soins de base (soins optiques, soins dentaires, consultation médecin généraliste, hospitalisation…), même les plus coûteux. De plus, plusieurs réductions sont accordées dès le deuxième assuré.

La mutuelle santé Groupama peut être modulée en fonction des besoins du malade. En effet, l’assurance santé Groupama propose de multiples combinaisons. Il est possible de choisir un niveau de prise en charge plus ou moins élevé pour un domaine de soin donné. Groupama offre également une protection personnalisée en se basant sur divers critères comme les besoins médicaux, l’âge ou le budget. Par exemple, si vous êtes souvent hospitalisé, vous pouvez augmenter au maximum le niveau de prise en charge de l’hospitalisation et de l’assistance. Cette alternative permet à tous les clients de trouver l’offre adaptée à leurs besoins médicaux.

La couverture de soins psychologiques

Le bien-être des clients est très important pour Groupama. Ainsi, parmi les garanties proposées par la mutuelle se trouve la prise en charge de consultations avec des psychologues. Il est important de noter que les consultations psychologiques ne sont généralement pas couvertes par le régime obligatoire. Grâce à cette couverture de la mutuelle santé Groupama, vous obtenez une aide supplémentaire pour traverser les moments de baisse de moral, de stress ou d’isolement.

Groupama met à votre disposition plusieurs solutions, que vous décidiez d’avoir recours à un suivi ou d’une aide psychologique ponctuelle.

La médecine douce remboursée

Beaucoup sont encore sceptiques quant à l’efficacité de la médecine douce. Les soins naturels sont parfois sous-estimés par les adeptes de la science. Toutefois, la médecine douce est moins agressive et permet réellement de soigner divers maux du quotidien. L’assurance maladie ne couvre pas les soins par la médecine douce. Sur ce point, Groupama se démarque des autres assureurs. En effet, la mutuelle Groupama rembourse également les soins relatifs à la médecine douce (ostéopathie, acupuncture, homéopathie…).

D’autres avantages de la mutuelle santé Groupama

Groupama met à votre disposition un outil de simulation de remboursement. Cet outil s’utilise en ligne. Il vous permet de calculer en temps réel les remboursements sur certaines dépenses de santé. De ce fait, il vous est plus facile de vous projeter et d’adapter votre budget en conséquence.

Avec Groupama, vos achats d’appareils optiques et auditifs peuvent être entièrement pris en charge. Cet avantage vous est attribué si votre choix porte sur un modèle d’équipement 100 % santé.

Groupama vous offre l’assistance 24/7. Ce service peut s’avérer très pratique en cas de problème de santé à l’étranger. Une prise en charge des frais médicaux pouvant monter jusqu’à 11 000€ peut vous être allouée. Cette somme comprend entre autres les frais de rapatriement.

Une application pour consulter son espace client

De nos jours, tout se fait sur Internet. Vous pouvez souscrire la mutuelle Groupama directement en ligne. À la minute où vous faites partie des clients de Groupama, un espace client vous est dédié. Vous pouvez le consulter tous les jours et à toute heure grâce à l’application Groupama. Par exemple, vos remboursements y sont visibles. Il est également possible de télécharger une attestation de tiers payant.

Avec l’aide de l’application, vous êtes dans la possibilité de géolocaliser tous les partenaires santé de Groupama. Cette fonctionnalité peut s’avérer très pratique dans l’urgence. En jetant un coup d’œil sur l’application, vous êtes en mesure de trouver le professionnel de santé qu’il vous faut, et le plus proche.

