Horoscope du 18 mars : Capricorne et Poissons frappés par un refus brutal qui peut tout compromettre

Le 18 mars, le climat astral se durcit pour le Capricorne et les Poissons : un refus brutal menace travail, argent ou amour. Que révèle vraiment cet horoscope du 18 mars sur ce coup d’arrêt décisif ?

L’air du 18 mars sera chargé, presque électrique. On parle d’un jour où un simple mail, une réponse sèche ou un silence officiel suffisent à faire dérailler un projet entier, qu’il soit professionnel, financier ou affectif. Deux signes en particulier vont sentir que le sol se dérobe sous leurs pieds.

Selon l’horoscope du 18 mars, un véritable barrage astral se dresse pour le Capricorne et les Poissons : fin de non-recevoir, porte qui se claque, rêve recalé. Le refus sera clair, brutal, sans nuance… et pourtant porteur d’un message bien plus vaste.

Horoscope du 18 mars : un barrage astral dans une année pourtant chanceuse

Science millénaire, l’astrologie lit le climat astral du jour pour éclairer nos décisions. Entre 2023 et 2025, le passage de Saturne en Poissons a déjà imposé tests émotionnels, deuils nécessaires et remises à niveau intérieures. En 2026, l’énergie change grâce à Jupiter : une astrologue résume ce virage en affirmant, citée par NextPlz : « la plupart du temps, l’année va être très chanceuse », tout en laissant place à quelques jours plus rudes.

Ce 18 mars fait partie de ces journées de freinage sec. Les énergies se combinent comme un mur invisible : les portes que l’on croyait presque acquises se referment, les réponses attendues tombent du mauvais côté. Ce n’est pas une série de petites contrariétés, mais un vrai « non » qui oblige à regarder en face ce qui n’était plus tenable.

Capricorne : un refus net au travail ou sur l’argent bouscule votre contrôle

Pour le Capricorne, signe de terre qui aime tout maîtriser, le coup part du terrain professionnel ou matériel. Promotion espérée, financement, accord bancaire, signature de contrat : tout semblait carré, construit pas à pas. Puis arrive un refus catégorique, parfois venu d’un supérieur, d’un financeur ou d’une institution, un non non négociable qui heurte de plein fouet l’orgueil et la confiance dans sa propre méthode.

La tentation sera de se crisper, de repartir au combat contre ce mur de glace. Mieux vaut respirer et traiter ce 18 mars comme un audit forcé : mettre à plat son projet, demander un retour précis, repérer ce qui manque ou ce qui n’est plus adapté. Cette remise en question, si elle reste lucide, peut ouvrir à une ambition plus juste, plutôt qu’à un entêtement stérile.

Poissons : désillusion et rituel pour tourner la page le 18 mars

Pour les Poissons, hyper sensibles, la secousse passe par le cœur ou par un idéal caressé depuis longtemps. Relation à sens unique qui s’arrête net, promesse d’engagement qui ne vient pas, collaboration créative annulée : la bulle éclate. Le risque est de glisser dans un rôle de victime permanente, de ruminer les messages ou de réécrire sans cesse le scénario dans sa tête.

Ici, accepter la vulnérabilité devient une force. Comme le rappelle une spécialiste de l’intuition : « Baisser sa garde n’est pas une faiblesse ; c’est, au contraire, la preuve d’une grande force intérieure », une phrase qui résonne pour ces deux signes. Un petit rituel peut aider à lâcher ce refus : préparer une eau purificatrice avec :

250 g de gros sel marin

10 gouttes d’huile essentielle d’encens de l’oliban

1 litre d’eau de source légèrement tiède

Utilisée en dernier rinçage sous la douche, cette eau symbolise le refus qui glisse vers les canalisations. Capricorne comme Poissons peuvent y associer une phrase simple, dite à voix basse, pour laisser partir ce qui ne les choisit plus et laisser la place aux opportunités que le reste de 2026 promet.