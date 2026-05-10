Ils récupèrent ce que tout le monde jette : ce salon de jardin à 0 € rend complètement fous leurs voisins

À Saint‑Vigor‑le‑Grand, un simple coin d’herbe s’est mué en salon de jardin en palettes de récupération qui intrigue tout le quartier. Comment ont‑ils fait tenir un budget à 0 € sans sacrifier le confort ni le style ?

Un soir d’été, les voisins se sont arrêtés devant ce coin de jardin qu’ils connaissaient par cœur. À la place de la vieille pelouse, une banquette généreuse, une table basse, des coussins moelleux et une ombre légère façon paillote. Pas un carton de livraison, pas une facture salée… juste des matériaux que tout le monde avait jetés.

Quand un simple salon de jardin 4 places tourne souvent entre 100 et 400 €, fabriquer soi‑même un espace cosy pour 0 € change tout. Entre inflation et envie de consommer autrement, ce salon de jardin en palettes de récupération coche toutes les cases : déco, écolo, convivial. Reste à piquer les bonnes idées pour faire craquer, à votre tour, tout le voisinage.

Un salon de jardin 0 € qui fait parler tout le quartier

Près de Bayeux, à Saint‑Vigor‑le‑Grand, des agents municipaux ont déjà montré l’exemple en transformant un vieux bateau, une planche de surf et quelques palettes en coin détente, façon bar de plage. Budget minuscule, effet maxi : les habitants s’y installent, photographient, commentent. Dans un jardin privé, le principe reste le même, mais la scène se joue à domicile.

Avec 6 à 8 palettes, une caisse à vin devenue bout de canapé et deux ou trois textiles oubliés, le fond de jardin prend des airs de terrasse guinguette. Ce n’est pas le niveau de bricolage qui impressionne les voisins, mais l’idée d’avoir créé un salon complet sans dépenser un centime, uniquement avec ce que le quartier laissait filer à la benne.

Récupérer palettes, bois et textiles… sans sortir le portefeuille

Nous avons tous déjà regardé un tas de palettes sans imaginer le potentiel. Pour un salon complet (banquette, angle, table basse), la “chasse au trésor” commence près de chez vous :

derrière supermarchés et magasins de bricolage (en demandant toujours l’autorisation) ;

à la ressourcerie ou à la déchèterie, dans le coin réemploi ;

sur les groupes de dons de quartier et via les voisins qui se débarrassent de bois et de tissus.

Mieux vaut cibler des palettes EUR EPAL ou marquées HT, signe d’un traitement thermique, et fuir le sigle MB, lié à un traitement chimique. Un coup d’œil suffit : bois sec, sans odeur forte ni taches douteuses. Le reste vient du garage et des placards : branches taillées, manches d’outils, caisses à vin, vieux draps, couettes et rideaux dépareillés. En quelques échanges de quartier, l’économie grimpe vite à 150 à 400 €.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée 150 à 400 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les palettes sont standardisées, robustes et faciles à empiler, ce qui permet de créer assises et tables très vite. En les combinant avec les réseaux de dons locaux et les textiles oubliés dans les placards, on compose un salon complet, confortable et ultra déco… sans passer par la caisse. 💡 Le petit plus : montrer des photos avant/après de votre salon aux commerçants du quartier les incite souvent à vous mettre de côté leurs plus belles palettes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des palettes abîmées ou marquées MB et négliger le ponçage et les fixations, au risque de casse, d’échardes ou de bascule du mobilier.

Assembler et faire durer son salon de jardin en palettes de récupération

Une fois les palettes à la maison, tout commence par un bon brossage, puis un ponçage soigné sur les zones où l’on s’assoit ou pose les mains. Deux palettes superposées et vissées forment l’assise, une troisième, fixée à la verticale avec de longues vis et des équerres, devient dossier. Une palette posée sur des briques ou des roulettes récupérées fait office de table basse. En moins d’une heure, la base a souvent pris forme.

Pour l’ombre, quelques branches épaisses ou manches d’outils plantés en terre, reliés par de la corde, créent une structure légère où tendre draps et voilages recyclés. Un traitement à l’huile de lin protège le bois des intempéries, tandis que les textiles lavés à 40 °C et séchés au soleil gagnent en douceur. L’hiver venu, le bois est bâché ou rentré, les coussins stockés au sec, et chaque printemps, ce coin récup revient faire parler tout le quartier.