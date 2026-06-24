J’ai installé ce détecteur de fumée connecté X-Sense : le message reçu avant même la fumée m’a fait froid dans le dos

Un kit de détecteurs de fumée connectés X-Sense s’invite dans une maison française, un soir de plat oublié au four. Quand le téléphone sonne avant même l’odeur de brûlé, la sécurité change de dimension.

Entre les aspirateurs robots et les ampoules qui obéissent à la voix, la maison se remplit d’objets connectés. Certains amusent, d’autres rassurent. Le détecteur de fumée, lui, peut littéralement sauver une vie. Depuis 2015, chaque logement français doit en avoir au moins un, souvent un petit modèle basique à 20 € vissé au plafond.

Lorsque ce détecteur devient connecté, comme le modèle X‑Sense XS0B‑MR61, le scénario change radicalement : alerte immédiate sur smartphone, message vocal localisé, réaction en chaîne dans toute la maison. Dans un cas récent, le téléphone a vibré pour signaler de la fumée… alors que personne ne sentait encore rien.

Pourquoi j’ai remplacé mon vieux détecteur par un détecteur de fumée connecté X‑Sense

Dans beaucoup de foyers, le vieux détecteur se fait oublier jusqu’au jour où la poêle déborde ou le four fume. L’alarme sonne dans la cuisine, mais les enfants qui dorment à l’étage n’entendent presque rien. Et si un départ de feu se produit pendant que toute la famille est au travail, personne n’est prévenu.

L’idée d’un détecteur de fumée connecté X‑Sense, c’est d’aller plus vite et plus loin. Les capteurs photoélectriques réagissent dès les premiers panaches, tous les détecteurs interconnectés hurlent jusqu’à 100 dB, et la station SBS50 envoie en parallèle une notification détaillée sur le téléphone, avec la pièce exacte en cause.

Ce que contient vraiment le kit X‑Sense que j’ai installé (XS0B‑MR61 / FS61)

Le kit XS0B‑MR61, vendu autour de 169,99 €, réunit une station de base SBS50 et six détecteurs de fumée, livrés avec vis, chevilles, piles CR123A déjà en place et un guide clair en français. Chaque capteur est donné pour dix ans de service, la pile pour environ cinq ans, le tout conforme à la norme européenne EN14604.

L’application X‑Sense Home Security, gratuite sur Android et iOS, affiche l’état de chaque détecteur et envoie des alertes en cas de fumée, de défaut ou de batterie faible. Elle peut être partagée entre jusqu’à douze proches. La base gère jusqu’à 50 appareils, et la version FS61 s’intègre même à Home Assistant pour déclencher lumières ou volets en cas d’alarme.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & alerte précoce Alerte avant la fumée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que X-Sense combine un capteur photoélectrique sensible, un réseau radio qui relie tous les détecteurs à la station SBS50 et un relais Wi‑Fi vers l’application. Même si Internet tombe, l’alarme locale sonne partout ; dès que le réseau revient, le téléphone reçoit l’historique des alertes. 💡 Le petit plus : Les annonces vocales qui citent la pièce concernée, l’option de fixation magnétique sur certains modèles et la possibilité de partager les notifications avec toute la famille, y compris les proches qui vivent loin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer les détecteurs trop près de la hotte ou dans la salle de bain, ne jamais lancer de test et oublier d’activer les notifications push et le partage de compte dans l’application.

Installation dans une maison « normale » : moins de 30 minutes, sans se prendre la tête

Dans la pratique, la mise en route prend 10 à 20 minutes pour un logement classique. La station SBS50 se branche sur secteur, se connecte au Wi‑Fi 2,4 GHz via l’appli qui guide pas à pas, puis chaque détecteur se rapproche de la base et s’ajoute par simple pression sur un bouton, avant d’être nommé par pièce.

Les détecteurs se vissent ensuite au plafond, et certains modèles X‑Sense comme le XS0D‑MR ou le SD11 profitent d’une fixation magnétique pratique en location. Lors des essais, un plat oublié au four a suffi à déclencher instantanément toutes les alarmes et une notification sur le téléphone, bien avant que la fumée ne soit perceptible dans le reste de la maison.