Je mettais ces lingettes dans mon sèche-linge : ce test de 10 secondes explique enfin mon linge toujours humide
Une lectrice voyait son linge sortir tiède et humide de son sèche-linge depuis des mois, malgré des cycles de plus en plus longs. Un jour, un passage du filtre sous le robinet a tout changé, révélant un détail invisible qui étouffait la machine.
Le linge sort du tambour tiède et parfumé. Au moment de plier, les draps semblent lourds, les serviettes collent à la peau. Le cycle affiche « fin », pourtant le linge est encore humide et l’envie de relancer un programme entier revient à chaque tournée.
Beaucoup accusent aussitôt la résistance ou l’âge du sèche-linge. Une lectrice a eu le même réflexe, jusqu’au jour où elle a enfin observé son filtre à peluches. « Je glissais une lingette assouplissante à chaque machine, ça sentait le propre, alors je ne voyais pas le problème ». C’est sous un simple filet d’eau du robinet qu’elle a compris.
Linge tiède, encore humide : et si le problème ne venait pas du sèche-linge ?
Quand le linge sort humide du sèche-linge alors que le tambour a bien chauffé, le premier réflexe est souvent de parler de panne. Pourtant la machine fonctionne souvent encore très bien. Le vrai souci se cache dans un petit rectangle grillagé que l’on vide machinalement : le filtre à peluches, censé laisser passer l’air chaud tout en retenant les fibres.
Pour que le linge sèche, l’appareil fait circuler de l’air chaud à travers les tissus avant de l’évacuer par ce filtre. Si la maille ne « respire » plus, l’humidité reste prisonnière : un cycle prévu pour 45 minutes peut alors durer 1 h 30, la consommation électrique grimpe, et le linge ressort tiède, dense, parfois un peu gras, même si le filtre semble propre à l’œil nu.
Lingettes assouplissantes : le film invisible qui rend le filtre presque étanche
Les lingettes assouplissantes doivent leur effet doux et anti-statique à des agents gras qui fondent avec la chaleur du sèche-linge. Ils enrobent les fibres pour les assouplir et les parfumer, mais déposent aussi, lavage après lavage, un film cireux sur la maille du filtre à peluches. Ce dépôt est invisible, pourtant il bouche progressivement les minuscules interstices du tamis.
Résultat : le filtre paraît impeccable, sans bourre apparente, alors qu’il devient presque imperméable à l’air. Des tests montrent qu’un filtre colmaté peut perdre jusqu’à 75 % de sa capacité à capter les peluches et presque doubler la durée de séchage. Ce même résidu gras finit aussi sur les capteurs d’humidité et, sur les modèles à pompe à chaleur, dans le condenseur, ce qui dérègle complètement la lecture du taux d’humidité.
Le test du robinet : 10 secondes pour savoir si votre filtre « respire » encore
Le geste est enfantin. Retirez le filtre, passez-le sous un filet d’eau tiède, tamis vers le haut : sur un filtre sain, l’eau traverse aussitôt ; s’il est encrassé par les résidus de lingettes, elle perle et glisse, comme sur une toile cirée. Dans ce cas, lavez-le à l’eau tiède et liquide vaisselle dégraissant, brosse souple, rincez, puis laissez-le sécher complètement avant de le remettre.
Pour ne plus voir un linge encore humide du sèche-linge, adoptez une routine simple. Après chaque cycle, videz le filtre et jetez la lingette ; toutes les quelques semaines si vous en utilisez souvent, refaites le test du robinet. Un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur tambour et capteurs limite aussi le film gras. En parallèle, privilégiez les balles de séchage ou un peu de vinaigre en bac d’assouplissant, bien mieux tolérés par les sèche-linge à pompe à chaleur.
Sources
En bref
- 🧺 En utilisant des lingettes assouplissantes à chaque tournée, une lectrice voit son linge sortir tiède et humide d’un sèche-linge pourtant récent.
- 💧 Le fameux test du robinet sur le filtre à peluches révèle un encrassement invisible qui pourrait expliquer pourquoi le linge sort humide du sèche-linge.
- ⚡ Entre cycles rallongés, consommation qui grimpe et risques pour les modèles à pompe à chaleur, une simple routine d’entretien change radicalement la donne.
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