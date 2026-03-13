En 2026, de nombreux propriétaires tombent de haut en voyant les vrais défauts du béton ciré posé chez eux. Fissures, sol glacé, entretien exigeant : quelles matières prennent le relais dans nos intérieurs.

Pendant des années, le béton ciré a semblé être la solution miracle : un sol uniforme, graphique, digne des magazines. Beaucoup de propriétaires l’ont fait poser partout chez eux avant de découvrir, quelques hivers plus tard, une réalité bien moins glamour.

En 2026, la déco se recentre sur le confort, le budget et la simplicité d’entretien, et les défauts du béton ciré sautent aux yeux : fissures, sensation de froid, sols qui marquent. Face à ce constat, d’autres revêtements minéraux beaucoup plus malins commencent à s’imposer.

Les vrais défauts du béton ciré découverts après la pose

Sur le papier, ce revêtement lisse paraît solide. Sauf qu’une maison vit et bouge légèrement au fil des saisons. Cette rigidité fait du béton ciré un matériau très sensible aux micro-mouvements : des fissures fines mais visibles apparaissent, surtout sur les grands sols ouverts, parfois dès les premières années.

L’autre choc, c’est le confort. Marcher pieds nus sur un sol en béton ciré donne une sensation glaciale, loin de l’ambiance chaleureuse rêvée. Et pour un revêtement entre 100 et 180 euros le mètre carré posé, il faut répéter un traitement hydrofuge, puis un bouche-pore et un vernis sur des systèmes comme weberfloor béton ciré.

En 2026, le béton ciré se limite à de petites touches

Résultat, le béton ciré n’est plus le roi des grands séjours. Les décorateurs le réservent plutôt à de petites surfaces stables : crédence de cuisine, plan vasque, niche décorative. Là, les risques de fissures et de taches profondes restent plus faciles à maîtriser.

À l’inverse, poser un sol continu en béton ciré dans une maison ancienne qui travaille ou sur un plancher bois cumule les risques : une rayure, un choc ou une petite fuite d’eau restent visibles partout.

Tadelakt, pierre, résines et Chukum : les alternatives qui montent

Pour remplacer un sol ou une douche en béton ciré, des pistes se dégagent. Le tadelakt, enduit à la chaux, offre un toucher chaud et naturellement imperméable. La pierre naturelle encaisse les rayures, tandis que des résines colorées souples, à partir de 80 euros le mètre carré posé, créent des sols sans joints.

Un enduiseur interrogé par Habitatpresto résume la situation sur le Chukum, enduit naturel hydrofuge, fongicide et presque sans entretien. « Le Chukum, c’est un enduit magnifique mais piégeux si on ne le maîtrise pas. L’idée, c’est que cette résine naturelle réagit à l’humidité ambiante : elle fait sa force en piscine ou salle de bain, mais si la pièce n’est pas ventilée correctement, l’enduit peut « suer » et marquer. J’ai eu un client qui avait fait poser du Chukum dans sa douche italienne par un artisan non formé : au bout de trois mois, des auréoles brunes apparaissaient, simplement parce que la VMC était sous-dimensionnée. On a dû tout reprendre et appliquer un nouveau mélange avec une résine mieux dosée et une ventilation adaptée. Ce que je fais systématiquement, c’est vérifier le taux de renouvellement d’air avant même de commander le matériau. Sans ça, l’enduit n’exprime pas sa vraie qualité, et croyez-moi, quand il est bien posé, le Chukum donne une profondeur de teinte et une étanchéité que vous ne retrouverez jamais avec un carrelage classique. »